Crimen de Miqueas Arizpe: los asesinos prófugos habrían amenazado a la familia de la víctima

Mientras los asesinos de Miqueas Arizpe siguen prófugos , familiares de la víctima aseguran que recibieron amenazas por reclamar justicia por el crimen ocurrido en Villa Centenario , en el marco de una presunta venganza cometida por una pelea sucedida días atrás.

"Ayer uno de los asesinos amenazó a la cuñada de mi hermano por publicar en Facebook que ellos mataron a Miqueas", contó Joscelyn Benítez , hermana del hombre asesinado el martes pasado.

En diálogo con La Unión , la joven aseguró que "los asesinos son tres hermanos" y que siguen libres a pesar de haber sido identíficados por los testigos como los autores del hecho.

El violento episodio ocurrió en la intersección de Avenida Presidente Perón ( Camino Negro) e Itatí , donde la víctima se encontraba sentada frente a un kiosco al momento del ataque.

Miqueas Miqueas Alexis Arizpe, asesinado en Villa Centenario.

El crimen de Miqueas Arizpe

De acuerdo con el testimonio familiar, los asesinos primero le pegaron con una silla, para luego herirlo de arma blanca de forma mortal en la axila, que le afectó una arteria vital, provocándole una hemorragia que resultó fatal.

Arizpe recibió asistencia tras la agresión, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas, mientras que los atacantes huyeron del escenario del hecho y su paradero es desconocido.

Mientras el caso es investigado por la UFI 19 de Lomas de Zamora, los seres queridos de la víctima lo despidieron este jueves en una casa de sepelios de Banfield, ubicada en Avenida Santa Fe al 1100.