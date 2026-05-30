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30 de mayo de 2026
¿Qué onda?

Zoe Bogach reveló por qué hace una semana que no se baña

Zoe Bogach, popular por su paso por Gran Hermano, contó en las redes sociales los motivos que la llevaron a evitar ducharse por varios días.

Zoe Bogach habló de un tema íntimo.&nbsp;

Zoe Bogach habló de un tema íntimo. 

“Chicos, ¿podemos hablar de que yo realmente no me baño hace una semana?”, comentó Zoe Bochach sin filtros en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

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Sin embargo, la ex Gran Hermano aclaró: “Obviamente que la parte íntima me la higienizo. Pero la cabeza, por ejemplo, me la lavé solamente una vez, que fue el lunes”.

“Ahora igualmente me puse un aceite para que me crezca el pelo, por eso está medio grasiento... porque mañana voy a la peluquería a que me lo laven”, aclaró sobre el estado de su cabello.

Zoe Bogach explicó los motivos del miedo a bañarse

Luego, la ex de Manuel Ibero, contó por qué motivo le da pánico bañarse: “Yo no quiero meterme en la ducha porque tengo los puntos todavía y tampoco puedo usar los brazos para lavarme la cabeza. Entonces, sí o sí necesito a alguien que me lave el pelo y mañana voy a la pelu”.

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“Pero me da fobia entrar al agua porque tengo los puntos y el jabón y todo... No sé si me va a arder. Aunque yo todos los días me pongo alcohol en los puntos para que cicatrice, pero igual no puedo entrar al agua. Realmente me da fobia”, continuó Zoe Bogach.

A modo de cierre, les pidió consejos a sus seguidoras que hayan pasado por la misma intervención quirúrgica. “¿Cómo hicieron las operadas?”, preguntó entre risas.

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