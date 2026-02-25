miércoles 25 de febrero de 2026
Prófugos.

Crimen en Villa Centenario: asesinaron a puñaladas a un hombre por una presunta venganza

La víctima, Miqueas Alexis Arizpe, fue atacado por dos personas que lo agredieron violentamente y escaparon del escenario del crimen. Ambos están prófugos.

Miqueas Alexis Arizpe, asesinado en Villa Centenario.

El violento episodio ocurrió en la intersección de Camino Negro e Itatí, donde la víctima se encontraba sentada frente a un kiosco al momento del ataque.

De acuerdo con el testimonio familiar, los asesinos primero le pegaron con una silla, para luego herirlo de arma blanca de forma mortal en la axila, que le afectó una arteria vital, provocándole una hemorragia que resultó fatal.

Arizpe recibió asistencia tras la agresión, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas, mientras que los atacantes huyeron del escenario del hecho y su paradero es desconocido.

Miqueas Alexis Arizpe, la víctima del crimen en Villa Centenario.

Los autores del crimen fueron identíficados

En diálogo con La Unión, Joscelyn Benítez, hermana de la víctima, contó que los autores del hecho fueron identíficados, y serían intensamente buscados por las autoridades.

Respecto del móvil del crimen, trascendió que Arizpe habría quedado involucrado en una pelea ocurrida días atrás con uno de los asesinos.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras allegados y vecinos reclaman justicia. El expediente está a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

