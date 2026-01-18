Se cumplen 6 años del asesinato brutal de Fernando Báez Sosa a manos de los rugbiers

Se cumplen 6 años del asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de los rugbiers en Villa Gesell.

Seis años se cumplen del crimen de Fernando Báez Sosa , el joven de 18 años que fue atacado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell por un grupo de jóvenes rugbiers , y ante este nuevo aniversario realizarán una misa para honrar su memoria.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como informaron los allegados del joven, la ceremonia religiosa tendrá lugar hoy a las 19.30 en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada en la calle Larrea 1252, en el barrio porteño de Recoleta.

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 a golpes a la salida del boliche LeBrique por un grupo de jóvenes, en un caso que conmocionó al país y derivó en un juicio oral histórico .

Tres años después los acusados, Máximo Thomsen , Ciro Pertossi , Enzo Comelli , Matías Benicelli , Luciano Pertossi , Ayrton Viollaz , Blas Cinalli y Lucas Pertossi llegaron a juicio en Dolores.

Cinco de los ocho rugbiers fueron condenados a perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Un mes más tarde, luego de varias audiencias que mostraron el brutal accionar de los acusados, la Justicia bonaerense condenó a los cinco primeros a prisión perpetua por ser autores del delito de homicidio doblemente agravado de Fernando Báez Sosa.

Mientras que los otros tres recibieron una condena de 15 años de prisión por ser partícipes necesarios. Todos se encuentran en la cárcel de Melchor Romero.

Desde entonces, familiares y amigos de Fernando Báez Sosa impulsaron distintas actividades para mantener viva su memoria y renovar el pedido de justicia, mientras el caso es un lamentable símbolo contra la violencia y los ataques en patota.