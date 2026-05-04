martes 05 de mayo de 2026
Escribinos
4 de mayo de 2026
De festejo.

Rocío Igarzábal, Lali Espósito, María del Cerro y Emilia Attias reunieron a Casi Ángeles

En el casamiento de Rocío Igarzábal dieron el presente Gastón Dalmau, María del Cerro, Emilia Attias, Vico D’Alessandro, Cachete Sierra y Lali Espósito.

Los ex Casi Ángeles con Rocío Igarzábal.&nbsp;

Los ex Casi Ángeles con Rocío Igarzábal. 

Rocío Igarzábal y Milton Cámara formalizaron su relación, luego de 12 años de romance, en la fiesta se reencontraron varios excompañeros de Casi Ángeles de la novia, como Gastón Dalmau, María del Cerro, Emilia Attias, Vico D’Alessandro, Agustín “Cachete” Sierra y la banfileña Lali Espósito.

Los fans de Casi Ángeles celebraron las fotos que se publicaron en las redes donde se pudo ver a mucho de los integrantes de aquel elenco acompañando a Rocío Igarzábal.

Lee además
Lali Espósito interrumpió a Pedro Rosemblat.
¡Ups!

Lali mostró su anillo de compromiso con Pedro Rosemblat: "¿Esto quieren, zorras?"
Lali Espósito salió al cruce de un falso mensaje contra Lionel Messi. 
Sin vueltas.

Lali rompió el silencio sobre su supuesto mensaje contra Lionel Messi

María del Cerro, Emilia Attias y Lali Espósito, entre los invitados

Muy divertidos, posaron para las fotos Gastón Dalmau, María del Cerro, Emilia Attias, Vico D’Alessandro, Agustín “Cachete” Sierra y Lali Espósito.

image
María del Cerro, Emilia Attias y Lali Esposito, de festejo.

María del Cerro, Emilia Attias y Lali Esposito, de festejo.

El evento tuvo dos instancias: primero, una ceremonia más íntima tras el paso por el registro civil, y luego una fiesta al aire libre donde la pareja celebró con amigos y familiares.

Uno de los momentos más comentados fue la participación de Lupe, la hija de la pareja, quien fue parte activamente del ritual al esparcir flores en el camino hacia el altar. Incluso la mascota familiar fue parte de la escena, aportando un toque distendido y personal a la celebración.

Rocío eligió un vestido blanco largo, de espalda descubierta, cuello alto y sin mangas, acompañado por un peinado suelto, maquillaje natural y un ramo de calas, que completaron un look delicado.

Temas
Seguí leyendo

Lali mostró su anillo de compromiso con Pedro Rosemblat: "¿Esto quieren, zorras?"

Lali rompió el silencio sobre su supuesto mensaje contra Lionel Messi

Lali Espósito fulminó a Manuel Adorni: "Nos estamos deslomando"

Lali Espósito puede romper el récord de Mercedes Sosa en los Premios Gardel

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Moria Casán habló d eun chimento de Juana Viale.  video
¡Ups!

Moria Casán ventiló un picantísimo chisme de Juana Viale

Las más leídas

Te Puede Interesar

El presunto asesino prófugo quedó a disposición de la Justicia de Lomas de Zamora (Imagen ilustrativa).
Detenido.

Cayó el prófugo por un crimen dentro de un búnker narco de Budge