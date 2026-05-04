Rocío Igarzábal, Lali Espósito, María del Cerro y Emilia Attias reunieron a Casi Ángeles

Rocío Igarzábal y Milton Cámara formalizaron su relación, luego de 12 años de romance, en la fiesta se reencontraron varios excompañeros de Casi Ángeles de la novia, como Gastón Dalmau, María del Cerro, Emilia Attias, Vico D’Alessandro, Agustín “Cachete” Sierra y la banfileña Lali Espósito.

Los fans de Casi Ángeles celebraron las fotos que se publicaron en las redes donde se pudo ver a mucho de los integrantes de aquel elenco acompañando a Rocío Igarzábal.

El evento tuvo dos instancias: primero, una ceremonia más íntima tras el paso por el registro civil, y luego una fiesta al aire libre donde la pareja celebró con amigos y familiares.

Uno de los momentos más comentados fue la participación de Lupe, la hija de la pareja, quien fue parte activamente del ritual al esparcir flores en el camino hacia el altar. Incluso la mascota familiar fue parte de la escena, aportando un toque distendido y personal a la celebración.

Rocío eligió un vestido blanco largo, de espalda descubierta, cuello alto y sin mangas, acompañado por un peinado suelto, maquillaje natural y un ramo de calas, que completaron un look delicado.