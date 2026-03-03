martes 03 de marzo de 2026
Lali Espósito mostró su anillo de compromiso con Pedro Rosemblat: "¿Esto quieren, zorras?"

Lali Espósito irrumpió en el programa de Gelatina que conduce Pedro Rosemblat para mostrar el anillo de compromiso y lanzó una picante frase.

Pedro Rosemblat fue sorprendido por Lali Espósito, quien se presentó en el canal de streaming Gelantina que conduce el periodista para mostrar su anillo de compromiso y lanzar un picante mensaje al aire. El momento se hizo viral en las redes sociales.

Lali Espósito se sumó al programa y, ante la insistencia del público, que pedía detalles sobre el casamiento, decidió extender la mano frente a la cámara y mostrar el anillo.

“¿Esto quieren, zorras?”, lanzó con su habitual humor mientras mostraba el anillo. Luego, agregó: “Esto tuvo un laburo de producción increíble”, en referencia a la propuesta.

El anillo responde al estilo toi et moi (“tú y yo”), un diseño caracterizado por llevar dos piedras y que simboliza la unión de la pareja. En el estudio celebraron la escena al grito de “¡Vivan los novios!”, mientras la artista y el conductor sellaban el momento con un beso.

El anillo de compromiso de Lali Espósito.

El anillo de compromiso de Lali Espósito.

La postura de Pedro Rosemblat

Lejos de la soltura de su futura esposa, Pedro Rosemblat se mostró visiblemente nervioso, aunque sin perder la ironía que lo caracteriza al aire.

“Gracias, Mariana. Listo. Ya está. Bien. Estoy comodísimo…”, dijo, usando el nombre real de la artista y evidenciando que la irrupción había descolocado por completo el desarrollo del programa.

En otro tramo, incluso bromeó: “Me desorbitaste el chat, Mariana”, al ver cómo los comentarios se multiplicaban en tiempo real en las redes.

