jueves 29 de enero de 2026
29 de enero de 2026
Picante.

La irónica reacción de Lali Espósito contra Javier Milei y Fátima Florez

Tras las declaraciones de Fátima Florez sobre la nueva playlist de Javier Milei, Lali Espósito hizo un par de lapidarios posteos en las redes sociales.

Lali Espósito, contra Javier Milai y Fátima Florez. 

Luego de que Fátima Florez revelara que Javier Milei sumó canciones de Lali Espósito a su lista de reproducción personal, la banfileña utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de mensajes cargados de ironía, reavivando el histórico cruce con el mandatario.

image
El picante posteo de Lali Espósito.

Luego de encontrarse nuevamente en el centro de la polémica, la cantante se sumó a la larga lista de periodistas y personalidades que criticaron la actitud Javier Milei.

A través de sus historias de Instagram, compartió un fragmento de su canción "Payaso", que muchos interpretaron como un mensaje directo a la performance de Javier Milei: “Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz. Payaso”, indicaba la letra del tema musical.

image
Otro fuerte posteo de Lali Espósito.

El posteo de Lali Espósito por los incendios en Chubut

De todos modos, Lali Espósito no dejó que el tema terminé ahí, sino que redobló la apuesta con un segundo posteo que apunta directamente a la gestión del gobierno frente a los incendios que invaden la provincia de Chubut. La cantante compartió imágenes de los graves incendios, acompañadas por un contundente reclamo.

“La Patagonia y tus derechos arden. El Estado no responde. Exigimos prevención, recursos y acción urgente”, indicaba el clip viral difundido por la artista, sumándose así al pedido de visibilización que atraviesa el sur del país.

