Salió de la cárcel y mató a su amigo en Ingeniero Budge: le dieron 10 años de prisión

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a diez años y ocho meses de prisión a un joven que mató a tiros a su amigo en la localidad de Ingeniero Budge , en un hecho ocurrido en julio de 2025.

El caso tuvo como imputado a Kevin Pérez , quien llegó a juicio como imputado por “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego” . La víctima fue Diego Mancuello Ortíz , de 20 años.

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El acusado se sometió a un juicio abreviado. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de Lomas de Zamora dio por probado que Pérez acribilló a su amigo de siete balazos en la espalda en el Barrio Olimpo poco después de haber salido de la cárcel. Había estado tres años detenido por otro crimen.

Con este panorama, el tribunal declaró reincidente a Pérez y confirmó una condena de diez años y ocho meses de prisión por el homicidio de Mancuello Ortíz.

El homicidio en Ingeniero Budge

Diego Mancuello Ortíz tenía 20 años. Diego Mancuello Ortíz tenía 20 años al momento del homicidio en Ingeniero Budge.

Según se pudo reconstruir, Mancuello Ortíz estaba amenazado de muerte por Pérez, su examigo, quien recientemente había salido de cárcel luego de purgar una pena de tres años por un robo agravado cometido en Monte Grande.

Pérez también había estado preso por un homicidio en el cual no había tenido participación. Sin embargo, acusó a Mancuello Ortíz de haberlo "entregado" y lo amenazó de muerte.

El 1 de julio de 2025 por la madrugada, en el cruce de las avenidas Olimpo y San Juan, la amenaza se concretó. La víctima fue interceptada por cuatro jóvenes y mantuvo una fuerte discusión. Uno de ellos era Pérez, quien sacó un arma y le disparó varias veces por la espalda. Mancuello Ortíz murió en el lugar.

Una vez identificado, el agresor requirió la orden de detención, que fue llevada a cabo en cercanías de su domicilio, en la calle Lloveras al 4500 de Ingeniero Budge.