Lali Espósito cantó en el Cosquín Rock contra Javier Milei: "Para vos lo peor es..."

Lali Espósito la rompió en el escenario del Cosquín Rock en Córdoba y volvió a meterse en el contexto político.

Fiel a su estilo de responder al odio con arte, Lali Espósito cargó contra Javier Milei en medio de su presentación en el Cosquín Rock y hasta interpretó un tema de Sumo que desató una gran ovación entre el público presente con un mensaje directo contra el Gobierno.

En medio de un gran año que le espera a la cantante, se presentó en uno de los festivales más emblemáticos del país, el Cosquín Rock 2026 , antes de prepararse para sus dos shows agotados en River Plate .

¿Qué onda? Por qué Martín Bossi no saldría con Lali Espósito y otras famosas

Con una puesta en escena, bailarines y un vestuario muy particular como suele hacerlo, Lali la rompió en el escenario ante un público que la aclamó desde el minuto uno. Pero uno de los momentos más celebrados y cargado de polémica de su show fue el homenaje al rock nacional al interpretar una renovada versión de “Los viejos vinagres” , clásico de la banda Sumo.

Lali supo transformar su presentación en el Cosquín Rock en un acto de fuerte contenido político y social. Tras meses de recibir ataques directos por parte del presidente Javier Milei -quien llegó a apodarla mediáticamente como "Lali Depósito"-, la cantante eligió la música para responder.

Mientras que cantaba la canción de Sumo, Lali puso un énfasis particular en versos que el público conectó de inmediato con la coyuntura política actual y agradeció con ovaciones a la cantante. Sobre todo hizo hincapié al interpretar la frase: "Para vos, lo peor, es la libertad".

La artista pareció interpelar directamente a La Libertad Avanza, sugiriendo una contradicción entre el discurso gubernamental y la realidad actual.

Otro Guiño de Lali Espósito que no pasó inadvertido

La cantante siempre sorprende con su vestuario, de hecho sus fans copian cada uno de sus outfit, pero esta vez la ropa de Lali y la de sus bailarines también estuvo teñida de mensaje político ya que se puso un vestido que simulaba recortes de diarios con titulares con referencia a su persona.

Una de las usuarias de X destacó el vestido de Lali y mostró que en una de sus partes se podía leer el nombre que le puso el mismísimo presidente de la Nación: "Ladri Depósito".

Justamente eligió ese vestuario para interpretar la canción de su autoría, Fanático, dedicada a Milei por lo que en esta oportunidad como en muchas otras volvió a poner sobre el escenario su pensamiento político.

Minutos después de finalizar su presentación en el festival cordobés, Lali utilizó sus redes sociales para expresarse. "Juventud divino tesoro", escribió la artista en su cuenta de X (ex Twitter) y recibió más de 100 mil "me gusta".

Mirá el posteo de Lali