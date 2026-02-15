domingo 15 de febrero de 2026
15 de febrero de 2026
La lluvia no trajo alivio y seguirá el calor en Lomas de Zamora y el AMBA

Según el pronóstico extendido, seguirá el calor con temperaturas que superarán los 30° en Lomas de Zamora. El miércoles será el día más caluroso.

La semana arrancó con lluvias, pero en lugar de traer alivio el calor seguirá firme en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En ese sentido, las temperaturas rozarán y en algunos casos superarán la barrera de los 30°, más allá de alguna lluvia que pueda producirse en los próximos días.

Para este domingo se esperan tormentas fuertes durante toda la jornada, y mejorando con cielo parcialmente nublado a la noche, además de vientos del norte rotando al noreste y luego al este, con una temperatura mínima de 22° y una máxima de 27°.

El lunes se prevén neblinas y cielo parcialmente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 20° a los 30°. Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del norte cambiando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 21° y los 30°.

El día con más calor de toda la semana

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 20° y una máxima de 31°, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

A partir del jueves, hay un mínimo de alivio, pero las mínimas seguirá muy altas. Se prevé cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la tarde y la noche, vientos del sudeste rotando al este y las marcas térmicas irán de los 21° a los 27°.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 19° y los 28°.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del este, con una temperatura mínima de 19° grados y una máxima de 28°.

