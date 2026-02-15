La lluvia no trajo alivio y seguirá el calor en Lomas de Zamora y el AMBA

Lluvia pero más calor según el pronóstico para Lomas de Zamora.

La semana arrancó con lluvias, pero en lugar de traer alivio el calor seguirá firme en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En ese sentido, las temperaturas rozarán y en algunos casos superarán la barrera de los 30°, más allá de alguna lluvia que pueda producirse en los próximos días.

Para este domingo se esperan tormentas fuertes durante toda la jornada, y mejorando con cielo parcialmente nublado a la noche, además de vientos del norte rotando al noreste y luego al este, con una temperatura mínima de 22° y una máxima de 27°.

El lunes se prevén neblinas y cielo parcialmente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 20° a los 30°. Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del norte cambiando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 21° y los 30°.

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 20° y una máxima de 31°, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

A partir del jueves, hay un mínimo de alivio, pero las mínimas seguirá muy altas. Se prevé cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la tarde y la noche, vientos del sudeste rotando al este y las marcas térmicas irán de los 21° a los 27°.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 19° y los 28°.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del este, con una temperatura mínima de 19° grados y una máxima de 28°.