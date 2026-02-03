Carnaval en Lomas de Zamora: La Delio Valdez y Agarrate Catalina animarán el festejo.

El Municipio de Lomas de Zamora prepara una gran fiesta por carnaval. La cita será el lunes 16 de febrero, cuando en la Plaza Grigera, se presenten La Delio Valdez y Agarrate Catalina.
El Municipio de Lomas de Zamora prepara una gran fiesta por carnaval. La cita será el lunes 16 de febrero, en la Plaza Grigera.
El Municipio de Lomas de Zamora prepara una gran fiesta por carnaval. La cita será el lunes 16 de febrero, cuando en la Plaza Grigera, se presenten La Delio Valdez y Agarrate Catalina.
Todo iniciará a las 18, con entrada gratis con actividades para toda la familia. Además de La Delio y La Catalina, se presentarán La Plena del Sur, Guariló y habrá un DJ sorpresa.
El Municipio vuelve a convocar a la acción solidaria para esta jornada, por lo que pide a los vecinos donaciones de útiles escolares que serán destinados a chicos y chicas para el ciclo lectivo como parte de la campaña Compartir Lomas.
La propuesta artística combina dos potencias latinoamericanas que, desde lenguajes distintos, han sabido convertir la música en celebración colectiva, identidad y mensaje.
La Delio Valdez, referente indiscutido de la nueva escena de la cumbia argentina, llegará a Grigera con su orquesta completa y ese sonido característico que rescata la tradición tropical latinoamericana con una impronta contemporánea. Con más de una década de trayectoria, la banda construyó un camino independiente que la llevó a recorrer escenarios de todo el país y del exterior, consolidando un vínculo muy fuerte con el público a partir de shows que son, ante todo, una experiencia festiva. Su repertorio, que combina composiciones propias con versiones muy personales, invita al baile desde el primer acorde y propone una cumbia que dialoga con lo social, lo popular y lo comunitario.
Por su parte, Agarrate Catalina aportará el color y la potencia de la murga uruguaya, un género que trasciende el carnaval montevideano para convertirse en una forma de narrar la realidad con humor, crítica y poesía. Fundada a comienzos de los 2000, la murga ha ganado múltiples primeros premios en el Concurso Oficial del Carnaval de Montevideo y ha llevado su espectáculo por América y Europa, convirtiéndose en una referencia cultural del Río de la Plata. Sus cuplés, cargados de ironía y reflexión, y sus potentes arreglos corales logran emocionar y hacer pensar al mismo tiempo, en una propuesta que combina música, teatro y compromiso social.
Con entrada libre y gratuita, la Plaza Grigera se convertirá así en el epicentro de un carnaval pensado para disfrutar en familia, reforzar lazos comunitarios y, al mismo tiempo, colaborar con quienes más lo necesitan a través de la campaña solidaria.