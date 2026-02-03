Franco Díaz concretó su regreso a Temperley: la vuelta de un hijo pródigo del Gasolero

Se confirmó el regreso más esperado para todos los hinchas de Temperley . Luego de 4 años, Franco Díaz vuelve a vestirse de Gasolero tras jugar en Vélez, Newells, Platense e Instituto. El mediocampista de 25 años de edad nacido en Burzaco, será parte del plantel dirigido por Nicolás Domingo que tiene como objetivo principal volver a la Liga Profesional .

El futbolista es un producto genuino de la cantera Celeste , ya que realizó todas las divisiones inferiores en la institución de Turdera y se había marchado en el 2022 para jugar en Vélez . Aquel año, Franco Díaz se había destacado en Temperley y despertó el interés de la institución de Liniers , luego tuvo pasos discretos por Newells, Platense e Instituto y por eso dedidió pegar la vuelta al club que lo vio nacer futbolísticamente.

Franco Díaz ya se presentó a los entrenamientos de Temperley este martes en el Alfredo Beranger , bajo las órdenes de Nicolás Domingo y su cuerpo técnico. El oriundo de Burzaco jugó 14 encuentros en Alta Córdoba donde no pudo marcar goles la pasada temporada. La operación es en conjunto con el Fortín que tendrá el 50% de los derechos económicos del jugador.

Temperley se quedó con la totalidad de los derechos federativos y de esa forma es que contará con el mediocampista que fue presentado en las redes. El arranque del Celeste en la Primera Nacional será el sábado 14 ante Tristán Suárez en condición de visitante .

La palabra de Franco Díaz en su regreso a Temperley

Luego de la cesión a préstamo de Agustín Toledo a Colón de Santa Fe, el Gasolero necesitaba un mediocampista y ahí fue cuando apuntaron todos los cañones a la vuelta de Franco Díaz. El volante llega sin mucho rodaje, pero con la expectativa lógica que genera su regreso.

"Estoy muy contento con este regreso, a algunos compañeros ya conocía y a otros no. Espero poder encajar bien en este grupo que está muy unido. Estuve entrenando bastante físico y con la pelota voy a hacer lo que pueda, algo vamos a inventar", aseguró el mediocampista en diálogo con El Show de Temperley.

Además, confesó que ya había hablado con el entrenador Nicolás Domingo, pero que ahora "hay que llevar a la cancha todo lo que hablamos". Y añadió: "Cuando Nico Domingo llegó a Temperley preguntó por mi, eso me lo hizo saber y me hizo ruido. Estuvimos negociando con otros clubes, pero la verdad es que estaba con ganas de jugar en Temperley y no me quería ir a otro lado, así que ahora estoy en casa y quiero disfrutrarlo".

Asimismo, descartó poder estar en el choque ante Barracas Central por Copa Argentina porque sólo quedan dos días para dicho juego, aunque se ilusionó con estar presente ante Tristán Suarez en el encuentro por la primera fecha de la Primera Nacional.

Por último, concluyó: "Me pone contento que la gente está esperanzada con mi vuelta, así que ojalá pueda responder en la cancha y no sea solamente una ilusión este regreso".