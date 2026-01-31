sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026
Un ex DT de Temperley será el técnico de un importante club de Venezuela

El "Chino" Guevara, de gran trayectoria en las juveniles de Temperley, fue presentado oficialmente en el Real Frontera de Táchira.

Un ex jugador de Temperley será el técnico de un importante club de Venezuela.

Reconocido por su capacidad de trabajo y su extenso recorrido en el fútbol de ascenso y formación, Guevara regresa a tierras bolivarianas tras un exitoso paso por la Universidad de Los Andes (ULA), donde logró la permanencia con un plantel austero.

Su historia.

Chino Guevara.
La experiencia en Temperley, a tierras bolivarianas

En esta nueva etapa, Guevara no solo se limitará a la dirección táctica del primer equipo, sino que será el responsable de desarrollar un proyecto futbolístico integral que busca posicionar a la institución en la máxima categoría del fútbol venezolano, aprovechando la proyección de los talentos locales del Táchira.

"Estoy muy agradecido con el presidente Sergio Lizarazo, con los dirigentes de la liga y con las autoridades de Táchira, que me hicieron sentir muy cómodo desde que llegué. Este es un paso muy importante en mi carrera y deseo que toda la gente nos acompañe y apoye", manifestó el "Chino”.

Su llegada se produce en un contexto de crecimiento para el fútbol venezolano, impulsado por el reciente protagonismo de su selección nacional en el ámbito sudamericano.

Una oportunidad de brillar en Venezuela

El sello distintivo de Guevara radica en su faceta como formador, siendo una pieza clave en el surgimiento de futbolistas que hoy brillan en la élite, como Pedro Souto, Agustín Toledo y Franco Díaz.

Bajo su dirección, el Real Frontera contará con la flamante incorporación de Ricardo Rincón, conocido mundialmente como el "Vinicius Colombiano". A diferencia de otras estrategias de marketing puramente visuales, Rincón llega al plantel como un atleta profesional de 24 años que buscará, bajo la tutela de Guevara, consolidar su carrera en el campo de juego.

Por  Damián Grassi