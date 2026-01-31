Un ex DT de Temperley será el técnico de un importante club de Venezuela

Un ex jugador de Temperley será el técnico de un importante club de Venezuela.

De Temperley al mundo. Ariel "Chino" Guevara, ex formador del Gasolero y ex futbolista de Claypole y Victoriano Arenas, entre otros, inició formalmente su ciclo como director técnico del Real Frontera de Venezuela .

Reconocido por su capacidad de trabajo y su extenso recorrido en el fútbol de ascenso y formación, Guevara regresa a tierras bolivarianas tras un exitoso paso por la Universidad de Los Andes (ULA), donde logró la permanencia con un plantel austero.

El Gasolero quiere copar Sarandí. Precios, días y horarios para el debut de Temperley en la Copa Argentina

Su historia. Fabián Pennini, el profesor de Temperley que enseña ajedrez y disfruta del boom Faustino Oro

En esta nueva etapa, Guevara no solo se limitará a la dirección táctica del primer equipo, sino que será el responsable de desarrollar un proyecto futbolístico integral que busca posicionar a la institución en la máxima categoría del fútbol venezolano, aprovechando la proyección de los talentos locales del Táchira.

Guevara regresa a tierras bolivarianas tras un exitoso paso por la Universidad de Los Andes (ULA), donde logró la permanencia con un plantel austero.

"Estoy muy agradecido con el presidente Sergio Lizarazo, con los dirigentes de la liga y con las autoridades de Táchira, que me hicieron sentir muy cómodo desde que llegué. Este es un paso muy importante en mi carrera y deseo que toda la gente nos acompañe y apoye", manifestó el "Chino”.

Su llegada se produce en un contexto de crecimiento para el fútbol venezolano, impulsado por el reciente protagonismo de su selección nacional en el ámbito sudamericano.

Una oportunidad de brillar en Venezuela

El sello distintivo de Guevara radica en su faceta como formador, siendo una pieza clave en el surgimiento de futbolistas que hoy brillan en la élite, como Pedro Souto, Agustín Toledo y Franco Díaz.

Bajo su dirección, el Real Frontera contará con la flamante incorporación de Ricardo Rincón, conocido mundialmente como el "Vinicius Colombiano". A diferencia de otras estrategias de marketing puramente visuales, Rincón llega al plantel como un atleta profesional de 24 años que buscará, bajo la tutela de Guevara, consolidar su carrera en el campo de juego.