Otro juvenil de Temperley sale a préstamo en busca de minutos

Lucas Gaona tiene un gol con la camiseta de Temperley.

Mientras trabaja en la llegada de los últimos refuerzos, Temperley avanza en otras cuestiones vinculadas al mercado de pases en la recta final de la pretemporada y en las últimas horas acordó la salida a préstamo de otro futbolista surgido de las divisiones inferiores del club.

Se trata del delantero juvenil Lucas Gaona, quien pasará a Comunicaciones sin cargo ni opción de compra y no formará parte del plantel de Nicolás Domingo en la nueva temporada de la Primera Nacional .

Regreso esperado. Guillermo De Lucca se reencontró con Temperley: "Contento de esta vuelta a mi segunda casa"

Gaona, de 20 años y categoría 2005, debutó en la primera el 2025 de la mano de Rubén Forestello y en su primer partido como profesional también convirtió su primer gol: anotó el tanto del triunfo ante Central Norte de Salta en el estadio Alfredo Beranger.

En la última temporada, el joven goleador disputó tres partidos, pero no logró afianzarse en el plantel profesional. Por eso, una vez terminada la participación del Gasolero, fue cedido a Argentino de Marcos Juárez para disputar el Regional Amateur, donde jugó varios partidos y no convirtió goles.

gaona-temperley-renovacion Gaona tiene contrato con Temperley hasta 2027. Club Temperley.

Ahora, tras su regreso de esa experiencia, Gaona realizó la pretemporada con el plantel celeste y otra vez saldrá a préstamo, esta vez para defender los colores de Comunicaciones en la próxima temporada de la Primera B, en busca de minutos y goles.

Los préstamos de Temperley en este mercado de pases

Además de la salida de Lucas Gaona, el Gasolero acordó otros cuatro préstamos en lo que va de la pretemporada: cedió al delantero Franco Ayunta al Delfín de Ecuador, al arquero Valentín Díaz a Estrella del Sur, de la Primera C, y a los mediocampistas Leandro Lucero y Juan Frías a Vinotinto de Ecuador.