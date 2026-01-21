Franco Ayunta deja Temperley y se marcha a la Serie A de Ecuador

Mientras el plantel profesional continúa con su puesta a punto, en Temperley se definió el futuro del delantero Franco Ayunta , quien no integrará el plantel de Nicolás Domingo en el campeonato de la Primera Nacional que arranca el 14 de febrero.

Ayunta , uno de los talentos formados en la cantera del Gasolero, dará un salto importante en su carrera en este mercado de pases y pasará a jugar en la Serie A de Ecuador , la categoría más importante del fútbol ecuatoriano.

En movimiento. Cómo viene el mercado de pases de Temperley: qué le falta reforzar

El delantero de 23 años y oriundo de la localidad de Glew pasará a préstamo por 12 meses al club El Delfín , de Ecuador, y la noticia fue confirmada a Diario La Unión desde la dirigencia del Gasolero. La operación, informaron, es sin cargo y con una opción de compra.

Esta salida se debe a la reciente contratación de Marcos Echeverría, el delantero que llegó a préstamo desde Banfield , ya que hay varias opciones para el puesto y por eso, en conjunto entre las partes, se decidió que busque sumar minutos en otro club.

El plantel de Temperley avanza en su puesta a punto.

Con Facundo Krüger como principal arma de ataque y Echevarría como una opción de cambio, las posibilidades de jugar para Ayunta se iban a reducir bastante, teniendo en cuenta que en el plantel también están los juveniles Lucas Gaona, Francisco Silva, Bautista Fernández y Lautaro Torres, todos de características similares.

Por este motivo, en las últimas horas, la dirigencia del Gasolero llegó a un acuerdo con sus pares del club El Delfín para concretar la operación que le permitirá a Ayunta tener una buena oportunidad en el fútbol de Ecuador.

A nueve partidos de los 100 en Temperley

Franco Ayunta, que debutó en la primera del Gasolero con apenas 17 años, acumula 91 partidos oficiales, con 11 goles y dos asistencias. Su primer encuentro fue el 3 de diciembre de 2019 y ahora, seis años después, tendrá su primera experiencia internacional. En Argentina, también vistió los colores de San Telmo, con 14 partidos, 2 goles y 2 asistencias.