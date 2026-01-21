Franco Ayunta deja Temperley y se marcha a la Serie A de Ecuador

Mientras el plantel profesional continúa con su puesta a punto, en Temperley se definió el futuro del delantero Franco Ayunta, quien no integrará el plantel de Nicolás Domingo en el campeonato de la Primera Nacional que arranca el 14 de febrero.
El delantero continuará su carrera en el exterior y no formará parte del plantel de Nicolás Domingo en la nueva temporada de la Primera Nacional.
Mientras el plantel profesional continúa con su puesta a punto, en Temperley se definió el futuro del delantero Franco Ayunta, quien no integrará el plantel de Nicolás Domingo en el campeonato de la Primera Nacional que arranca el 14 de febrero.
Ayunta, uno de los talentos formados en la cantera del Gasolero, dará un salto importante en su carrera en este mercado de pases y pasará a jugar en la Serie A de Ecuador, la categoría más importante del fútbol ecuatoriano.
El delantero de 23 años y oriundo de la localidad de Glew pasará a préstamo por 12 meses al club El Delfín, de Ecuador, y la noticia fue confirmada a Diario La Unión desde la dirigencia del Gasolero. La operación, informaron, es sin cargo y con una opción de compra.
Esta salida se debe a la reciente contratación de Marcos Echeverría, el delantero que llegó a préstamo desde Banfield, ya que hay varias opciones para el puesto y por eso, en conjunto entre las partes, se decidió que busque sumar minutos en otro club.
Con Facundo Krüger como principal arma de ataque y Echevarría como una opción de cambio, las posibilidades de jugar para Ayunta se iban a reducir bastante, teniendo en cuenta que en el plantel también están los juveniles Lucas Gaona, Francisco Silva, Bautista Fernández y Lautaro Torres, todos de características similares.
Por este motivo, en las últimas horas, la dirigencia del Gasolero llegó a un acuerdo con sus pares del club El Delfín para concretar la operación que le permitirá a Ayunta tener una buena oportunidad en el fútbol de Ecuador.
Franco Ayunta, que debutó en la primera del Gasolero con apenas 17 años, acumula 91 partidos oficiales, con 11 goles y dos asistencias. Su primer encuentro fue el 3 de diciembre de 2019 y ahora, seis años después, tendrá su primera experiencia internacional. En Argentina, también vistió los colores de San Telmo, con 14 partidos, 2 goles y 2 asistencias.