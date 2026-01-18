Marcos Echeverría nuevo refuerzo de Temperley: su relación con Nicolás Domingo, la clave para su llegada

Marcos Echeverría se transformó en el quinto refuerzo de Temperley . Después de las últimas negociaciones, el atacante llega tras una última temporada en Atlanta pero con Banfield como dueño de su pase. Aún se desconocen las condiciones para su llegada, pero se estima que el delantero de 22 años de edad arriba al Gasolero a préstamo por un año.

En diálogo con el programa partidario Locos por Temperley , el joven explicó lo que significa para su carrera llegar a un club como Temperley. Luego del amistoso con victoria ante San Martín de Burzaco , expresó sus sensaciones y brindó sus primeras declaraciones como jugador del equipo de Turdera.

Marcos Echeverría volvió a Banfield, tras su paso por Atlanta . El delantero selló un nuevo vínculo con el Taladro hasta diciembre de 2026 y tras los intereses de Temperley y Quilmes para contar con sus servicios, el atacante se inclinó por la propuesta del Gasolero para llegar a préstamo.

"Estoy muy contento por este nuevo paso en mi carrera, no veo la hora de que arranque el campeonato para estar en contacto con toda la gente. A Nicolás Domingo lo tuve de compañero en Banfield, compartimos plantel, se como piensa y la idea que maneja", aseguró Echeverría en sus primeras palabras como jugador de Temperley.

Asimismo, confesó que le costó tomar la decisión porque "estaba esperando a ver si salía algo de afuera, pero tenia la posibilidad de volver al barrio y la comodidad de mi familia". Y apuntó: "Me incliné por estar en un club popular con mucha gente. La verdad que es un club muy grande y estoy preparado para afrontar este desafío".

Echeverría compartió plantel con Pedro Souto, Valentín Aguiñagalde y Nicolás Domingo en Banfield, con lo cual puede llegar a considerarse como un plus en su arribo a Temperley. "Me dijeron que hay un gran grupo así que seguramente eso sea más fácil para adaptarse", remarcó.

Los desafíos y sus objetivos como nuevo jugador de Temperley

Temperley ya no cuenta con los dos “9” de la temporada 2025: Javier Toledo (39 años) rescindió su contrato y Luis López (38 años) no fue tenido en cuenta para el proyecto futbolístico 2026 bajo la órbita del técnico Nicolás Domingo.

De esta manera, Temperley prescindió de dos futbolistas experimentados y apuesta por sangre joven: regresó Facundo Kruger, de 25 años de edad desde Barracas Central y apuesta por Marcos Echeverría (22 años), que ya conoce lo que es la categoría tras su paso por el Bohemio, donde aportó cinco goles.

"El 5 de febrero tenemos un gran desafío en Copa Argentina con Barracas y esperemos que sea un envión para lo que se viene durante el año que todos queremos que es pelear ahí arriba", señaló Echeverría.

Además, se definió como un delantero que siempre se destacó por "la presión y por estar luchando entre los defensores". Y agregó: "Sé que el año pasado hice pocos goles, me tocó jugar poco en la segunda mitad y esperemos que este sea un gran año para toda la gente de Temperley que se lo merece".

Por último, envió un mensaje a todos los hinchas de Temperley: "Al hincha le quiero decir que se quede tranquilo porque este va a ser un gran año, que venga a alentar. Se lo ve muy lindo al club, así que no veo la hora de que estemos todos juntos con la gente porque siento que vamos a pelear por cosas grandes".