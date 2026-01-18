Choque y vuelco en Lomas de Zamora: serios daños y dos heridos

Dos autos protagonizaron un fuerte choque sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Lomas de Zamora . Uno de los vehículos volcó y hubo dos personas heridas.

El domingo empezó con un terrible accidente que sacudió la tranquilidad de la mañana en Lomas. Eran las 8:40 cuando un Citröen C3 Aircross y un Honda CRV chocaron violentamente en Hipólito Yrigoyen y Paso , en la mano que va hacia Temperley.

Accidente fatal. Tragedia en Camino Negro: perdió el control de la moto, chocó y murió

El fuerte impacto provocó que el Citröen terminara volcado en medio de la avenida , en un momento donde empezaba a intensificarse el tránsito vehicular. Las personas que pasaban por el lugar pidieron ayuda de inmediato.

Enseguida se acercó al lugar una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , con seis efectivos a cargo del Oficial Inspector Sergio Fiz. También intervino personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos policiales.

Bomberos de Lomas de Zamora y Defensa Civil trabajando en el lugar del choque.

Luego de cortar el tránsito, los profesionales se ocuparon de cortar el suministro eléctrico de los vehículos y colocar el auto volcado en su posición normal, para poder asistir a las personas involucradas.

A pesar de la magnitud del accidente, no hubo heridos graves ni víctimas fatales. El personal de Emergencias Lomas asistió a dos personas con heridas leves, según pudo averiguar La Unión.

choque Hubo que cortar el tránsito sobre la avenida.

Accidente fatal en Camino Negro

En las últimas horas hubo una tragedia sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón, a la altura de Mayor Olivero, en la localidad de Villa Centenario. Un motociclista perdió el control y terminó chocando con el muro que divide ambas manos.

Lamentablemente, no hubo nada que hacer por el joven que manejaba la moto. El impacto le quitó la vida en el acto y había perdido mucha sangre.