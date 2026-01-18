Karina La Princesita, Kapanga, Luciano Pereyra en la Fiesta Nacional de la Confluencia

La programación se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas con propuestas musicales diversas y transversales. Los tickets individuales para cada día ya están disponibles en ENTRADAUNO.COM, se pueden adquirir en 6 cuotas sin interés con tarjeta de Crédito Confiable y 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de BPN.
Con la compra de los tickets se da acceso a la alternativa más completa para disfrutar del festival. Ofreciendo una experiencia integral con acceso al campo delantero, sorteos por accesos a Meet & Geet, ingreso diferenciado, prioritario y sector de baños exclusivos.
A ello se suman beneficios especiales como un espacio exclusivo de food trucks y un photo opportunity diseñado especialmente para quienes compren los tickets, entre otras ventajas que lo convierten en una manera única de vivir la Confluencia.
Todos los shows de la Confluencia
Día 1 - 5 de febrero: Karina La Princesita, Luciano Pereyra, Rombai, Migrantes, Los Berbel.
Día 2 - 6 de febrero: Luck Ra, Ángela Torres, FMK, Roze, Lauty Gram, Tuli.
Día 3 - 7 de febrero: No Te Va Gustar, La Beriso, Bersuit, Kapanga, Comodines.
Día 4 - 8 de febrero: Trueno, Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi.