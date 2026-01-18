domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026
Karina La Princesita, Kapanga, Luciano Pereyra en la Fiesta Nacional de la Confluencia

La Fiesta Nacional de la Confluencia anunció su programación, con Karina La princesita, Bersuit Vergarabat, Kapanga, La Beriso y Luciano Pereyra, entre otros.

Karina será una de las grandes figuras. 

La programación se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas con propuestas musicales diversas y transversales. Los tickets individuales para cada día ya están disponibles en ENTRADAUNO.COM, se pueden adquirir en 6 cuotas sin interés con tarjeta de Crédito Confiable y 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de BPN.

Con la compra de los tickets se da acceso a la alternativa más completa para disfrutar del festival. Ofreciendo una experiencia integral con acceso al campo delantero, sorteos por accesos a Meet & Geet, ingreso diferenciado, prioritario y sector de baños exclusivos.

A ello se suman beneficios especiales como un espacio exclusivo de food trucks y un photo opportunity diseñado especialmente para quienes compren los tickets, entre otras ventajas que lo convierten en una manera única de vivir la Confluencia.

Karina La princesita, Bersuit Vergarabat, Kapanga, La Beriso y Luciano Pereyra.

Todos los shows de la Confluencia

Día 1 - 5 de febrero: Karina La Princesita, Luciano Pereyra, Rombai, Migrantes, Los Berbel.

Día 2 - 6 de febrero: Luck Ra, Ángela Torres, FMK, Roze, Lauty Gram, Tuli.

Día 3 - 7 de febrero: No Te Va Gustar, La Beriso, Bersuit, Kapanga, Comodines.

Día 4 - 8 de febrero: Trueno, Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi.

