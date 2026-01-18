Caballos Libres del Sur refuerza su campaña de reciclado en Lomas de Zamora

La ONG de Lomas tiene cerca de 30 caballos rescatados que viven en el refugio.

Caballos Libres del Sur, la ONG de Lomas de Zamora que se dedica a rescatar y rehabilitar equinos maltratados y utilizados para la tracción a sangre, arrancó el 2026 fortaleciendo su campaña de reciclado, la cual es fundamental para costear los gastos mensuales. Además, abrieron la convocatoria para sumar socios que deseen colaborar con la causa.

Karmen, referente de Caballos Libres del Sur, dialogó con este medio e indicó que continúan recibiendo elementos reciclables como metales, plásticos, vidrio y cartón (aerosoles, latas, conservas, tapitas, botellas y envases son algunos de los elementos que reciben) con el propósito de generar un ingreso económico que les permita saldar todas las cuentas mensuales, además de fomentar el cuidado del planeta.

La ayuda de los vecinos de Lomas de Zamora, indispensable para la ONG “Con la venta de los elementos reciclables le hacemos frente a los gastos de alquiler, alimentación y medicación para los caballos. Actualmente tengo casi 30 equinos rescatados en el campo y el costo de vida de los animales asciende a prácticamente $2 millones por mes”, reveló Karmen, dejando en claro la difícil situación que atraviesan como ONG.

La referente de Caballos Libres del Sur calificó de “fundamental” la participación de los vecinos en esta campaña. Y es que cada residuo reciclable que recolectan los ayuda a brindarles una segunda oportunidad de vida a aquellos animales que sufrieron maltrato por parte de los humanos.

d2e8a367-401c-4c78-a33a-13c12bffc2ed Caballos Libres del Sur pidió ayuda a los vecinos de Lomas y otros distritos para generar un ingreso económico. La campaña cuenta con distintos puntos de acopio distribuidos por distintos distritos: Lomas (1162338672), Temperley (1140362985), Temperley Este (1133142847), Claypole (1131669709), José Mármol (1124750204), Bernal (1159259605) y San Telmo (1144999340). Los vecinos interesados en ser parte de la campaña de reciclaje deben comunicarse al punto más cercano. Para finalizar, Karmen aclaró que también lanzaron una campaña para sumar socios que colaboren económicamente con la ONG: la suscripción mensual es de $10.000 (equivalente al valor de un fardo), la cual es clave para sostener el trabajo de los voluntarios. Aquellos que deseen convertirse en madrinas o padrinos pueden contactarse con Karmen al 1133142847.

Compartí esta nota en redes sociales:







