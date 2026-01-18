domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026
Va de retro.

Denise Dumas contó cuál fue el peor programa en el que trabajó

En su larga carrera en televisión, Denise Dumas tiene un pésimo recuerdo de un ciclo que tuvo que conducir hace años en la pantalla de Telefe.

Denise Dumas y un mal recuerdo.

Denise Dumas y un mal recuerdo. 

Denise Dumas tiene una largo recorrido en los medios y la televisó contó cuál fue el peor programa en el que trabajó, cuando tuvo que reemplazar a Flor Peña en Telefe. "La pasé pésimo, me trataron horrible", admitió la conductora.

"A mí me llamaron para hacer el reemplazo de Flor Peña en Flor de equipo. La pasé horrible con casi todas en ese panel. Un día de la nada, fuera del aire, me dijeron un montón de cosas horribles, feas... que era una mosquita muerta... terrible", contó.

Denise Dumas y el desafío de reemplazar a Flor Peña

Corría el 2022 y Flor Peña había abandonado el programa que llevaba su nombre. Ahí la convocaron a Denise Dumas para ser conductora por dos meses, hasta que debutara el programa de Georgina Barbarossa pero los números mejoraron y Telefe decidió extender su contrato.

image
Denise Dumas, cuando hizo un reemplazo en Telefe.

Denise Dumas, cuando hizo un reemplazo en Telefe.

“El clima era tenso. En el panel estaban Noelia Antonelli, Analia Franchin y Nancy Pazos y si bien Denise Dumas optó por no dar nombres, insistió en que sufrió un montón ahí. Fue feo, yo lloraba y decía: 'por qué acepté eso'. Encima era un remplazo pero el programa no terminaba más"”, confesó.

Tan duro se le hacía el día a día que ella pidió que le llevaran a un amigo a su equipo. "Les pedía Nico Peralta. Imaginate lo terrible que fue que me lo trajeron", sentenció.

