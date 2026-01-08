Cuándo comienza y cómo será Gran Hermano Generación Dorada en Telefe

Después del anuncio de que la edición de Gran Hermano Generación Dorada llegará a la pantalla de Telefe en febrero próximo, Santiago del Moro siguió con las primicias y compartió detalles exclusivos del programa a través de las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró el detrás de escena de la mega producción. Con la frase "¡Cuenta regresiva iniciada! Preparando la nave", Santiago del Moro dejó ver estructuras circulares doradas, pantallas de última tecnología y un despliegue de luces que confirman que esta edición será, estéticamente, la más ambiciosa hasta la fecha.

En la historia, se puede apreciar el montaje de lo que parece ser el nuevo estudio desde donde se realizarán las galas de esta renovada edición de Gran Hermano.

La estética futurista y los tonos metalizados refuerzan el concepto de "Generación Dorada" , una temporada que promete reunir a los mejores talentos y sorpresas nunca antes vistas en el formato.

"Prepárense", cerró Santiago del Moro. Cabe recordar que esta edición ha generado una enorme curiosidad desde su anuncio, ya que buscará llevar el reality a un nivel superior tras el éxito de las temporadas anteriores.

Más detalles de Gran Hermano Generación Dorada

Agustín Rey estuvo en Bondi Live junto a Pepe Ochoa y reveló detalles de Gran Hermano Generación Dorada e incluso confesó cuántos participantes querría tener Telefe dentro de la casa.

"En febrero desembarca Gran Hermano en Telefe", comenzó Pepe Ochoa y Agustín Rey reveló: "Van a pasar cosas con respecto al pasado, en un momento puede haber un congelados con Gastón y Leonora, algo que los lleve al pasado y a las cosas históricas que pasaron en Gran Hermano".

"Vamos a confirmar que adentro de la casa va a haber más de una persona famosa, algún ex participantes de todos estos 25 años y va a haber mucha gente anónima", continuó y agregó: "Pueden llegar a entrar hasta 30 personas dentro de la casa de Gran Hermano".