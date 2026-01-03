sábado 03 de enero de 2026
Escribinos
3 de enero de 2026
En otra.

Qué extraña golosina vende El Chino Martín Ku de Gran Hermano

Alejado de los medios luego de su paso por Gran Hermano, El Chino Martín Ku se dedica a la comercialización de un producto poco conocido.

El Chino en su negocio.&nbsp;

El Chino en su negocio. 

El Chino Martín Ku, exparticipante de Gran Hermano 2023, está alejado de los medios y se dedica a otras tareas, mientras es uno de los responsables de haber traído a la Argentina los tanghulu. Se trata de una golosina típica de China.

El emprendimiento surgió hace más de dos años junto a su amigo Facundo Chen, quien también estuvo un tiempo en la casa de Gran Hermano.

Lee además
El Chino y Marisol.
Todo mal

Marisol contra El Chino Martín Ku: "No tuve el compañero que necesitaba"
El Chino Martín Ku, con nueva novia.
Se picó

El Chino Martín Ku presentó a su novia y le recordaron a Marisol

“Decidimos transformarlo en estas brochetas de frutas que se bañan en una capa muy fina de caramelo, queda crocante y muy rico”, explicó El Chino a TN.

image
La golosina que vende El Chino Martín Ku.

La golosina que vende El Chino Martín Ku.

El local, que está ubicado en el Barrio Chino, se convirtió en el primero y el único de Argentina en ofrecer este tipo de producto. “Los tanghulu son estas brochetas de frutas, como frutilla y uva, bañadas en esta capa superfinita de caramelo. Se hacen artesanalmente y literalmente duran dos horas. Pasado ese tiempo se echa a perder por lo que hay que descartarlo”, explicó.

El nuevo negocio de El Chino Martín Ku de Gran Hermano

Mientras Martín Ku estaba dentro de la casa de Gran Hermano, el proyecto siguió avanzando, aunque más lento de lo esperado según contaron los protagonistas.

Durante esos siete meses, sus socios se enfocaron en practicar y perfeccionar las técnicas, hasta dar con la versión definitiva del producto. Él, por su parte, confió plenamente en el equipo. “Sabía que, aunque me preocupara, no iba a cambiar nada desde adentro de la casa”, reconoció.

“La verdad es que mi vida cambió rotundamente tras Gran Hermano. Por supuesto que para mí sigue siendo raro que la gente me reconozca y me pida fotos... Pero siempre con la mejor onda. Incluso, si hay tiempo, charlamos y respondo todo”, comentó.

Temas
Seguí leyendo

Marisol contra El Chino Martín Ku: "No tuve el compañero que necesitaba"

El Chino Martín Ku presentó a su novia y le recordaron a Marisol

Coti Romero de Gran Hermano contó cómo superó sus trastornos alimentarios

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, regresa a Mar del Plata

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Romina Uhrig, complicada. video
Fuerte.

Romina Uhrig habló sobre sus adicciones tras la salida de Gran Hermano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Don Osvaldo llega a Mar del Plata. 
Para agendar.

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, regresa a Mar del Plata