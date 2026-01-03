Qué extraña golosina vende El Chino Martín Ku de Gran Hermano

El Chino Martín Ku , exparticipante de Gran Hermano 2023 , está alejado de los medios y se dedica a otras tareas, mientras es uno de los responsables de haber traído a la Argentina los tanghulu. Se trata de una golosina típica de China .

El emprendimiento surgió hace más de dos años junto a su amigo Facundo Chen, quien también estuvo un tiempo en la casa de Gran Hermano .

Se picó El Chino Martín Ku presentó a su novia y le recordaron a Marisol

Todo mal Marisol contra El Chino Martín Ku: "No tuve el compañero que necesitaba"

“Decidimos transformarlo en estas brochetas de frutas que se bañan en una capa muy fina de caramelo, queda crocante y muy rico”, explicó El Chino a TN.

El local, que está ubicado en el Barrio Chino, se convirtió en el primero y el único de Argentina en ofrecer este tipo de producto. “Los tanghulu son estas brochetas de frutas, como frutilla y uva, bañadas en esta capa superfinita de caramelo. Se hacen artesanalmente y literalmente duran dos horas. Pasado ese tiempo se echa a perder por lo que hay que descartarlo”, explicó.

El nuevo negocio de El Chino Martín Ku de Gran Hermano

Mientras Martín Ku estaba dentro de la casa de Gran Hermano, el proyecto siguió avanzando, aunque más lento de lo esperado según contaron los protagonistas.

Durante esos siete meses, sus socios se enfocaron en practicar y perfeccionar las técnicas, hasta dar con la versión definitiva del producto. Él, por su parte, confió plenamente en el equipo. “Sabía que, aunque me preocupara, no iba a cambiar nada desde adentro de la casa”, reconoció.

“La verdad es que mi vida cambió rotundamente tras Gran Hermano. Por supuesto que para mí sigue siendo raro que la gente me reconozca y me pida fotos... Pero siempre con la mejor onda. Incluso, si hay tiempo, charlamos y respondo todo”, comentó.