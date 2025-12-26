Santiago del Moro reveló un cambio histórico en la casa de Gran Hermano.

El conductor, que se convirtió en el principal vocero de las novedades del reality, utilizó sus redes sociales para mostrar el avance de las remodelaciones. “Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen ‘cambios’ en la casa más famosa”, anunció el animador.
En la fotografía se observa un enorme pozo en el terreno donde antes se encontraba el espejo de agua, confirmando que la producción de Telefe decidió apostar por una renovación total de la infraestructura.
Cómo será el próximo Gran Hermano con Santiago del Moro
De la nueva edición de Gran Hermano, llamada Generación Dorada, participarán famosos, ex jugadores del certamen y también nuevos competidores que surgirán de un casting que ya comenzó a realizarse.
El estreno de esta nueva temporada del reality está prevista para los primeros meses de 2026 y promete dar mucho que hablar.