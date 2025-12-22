Cómo fue el reencuentro de Amalia Granata y Cristian Fabbiani

3A partir de su escandalosa separación, Amalia Granata y Cristian "El Ogro" Fabbiani tuvieron conflictos mediáticos que los llevaron a tener peleas mediáticas y judiciales. De todos modos, el egreso de Uma , la hija que tienen en común, los llevó a reencontrarse.

En medio de las repercusiones que generó la foto en donde se la puede ver posando junto a su hija y al exfutbolista de Lanús y otras instituciones, Amalia Granata visitó Intrusos , en América TV, y allí contó detalles de la interna del esperado reencuentro con su ex.

“Uma se reconcilió después del cumpleaños, tuvo su momento de reflexión, y después ella le escribió, se juntaron y se amigaron”, comenzó explicando ex mediática hoy reconvertida en dirigente política sobre la decisión que tomó su hija, quien no había invitado a su papá a su fiesta de 15 años.

Además, aclaró: “Uma egresó y el papá y su familia estuvieron invitados, la ceremonia fue muy tranquila y después yo me acerqué a saludar y a sacarme unas fotos”, contó sobre la situación que disfrutó su hija con Cristian Fabbiani .

Cuando Adrián Pallares le preguntó qué le dijo el “Ogro” cuando la vio, Amalia Granata explicó: “En realidad me acerqué a su nena de dos años, que yo no la conocía, y fui directo a jugarle y él tiró un chiste ‘¡Ojo que ella es mala!’”.

“Fue para romper el hielo”, remarcó la funcionaria sobre la broma de su ex y luego contó: “Les dije que se saquen una foto y después le dije a Cristian que nos saquemos una foto con Uma”.

Al ser consultada sobre hace cuánto tiempo que no veía en persona al padre de su hija, la actriz recordó: “No sé, creo que la última vez que lo vi fue en la comunión de Uma, que tenía 8 años o 9”.