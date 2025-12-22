lunes 22 de diciembre de 2025
Escribinos
22 de diciembre de 2025
Buena onda.

Cómo fue el reencuentro de Amalia Granata y Cristian Fabbiani

Amalia Granata y Cristian Fabbiani se separaron en muy malos términos y se volvieron a ver después de varios años por Uma, la hija de ambos.

Cristian Fabbiani y Amalia Granata con Uma.&nbsp;

Cristian Fabbiani y Amalia Granata con Uma. 

En medio de las repercusiones que generó la foto en donde se la puede ver posando junto a su hija y al exfutbolista de Lanús y otras instituciones, Amalia Granata visitó Intrusos, en América TV, y allí contó detalles de la interna del esperado reencuentro con su ex.

Lee además
Maxi Lópey y Wanda Nara, con Pablo Giralt. 
Se picó.

Maxi lanzó una teoría de Wanda sobre el dinero en MasterChef Celebrity
Wanda Nara y Vero Lozano. 
Se pudrió todo.

Por qué Wanda Nara está furiosa con Vero Lozano
Embed

“Uma se reconcilió después del cumpleaños, tuvo su momento de reflexión, y después ella le escribió, se juntaron y se amigaron”, comenzó explicando ex mediática hoy reconvertida en dirigente política sobre la decisión que tomó su hija, quien no había invitado a su papá a su fiesta de 15 años.

Amalia Granata y Cristian "El Ogro" Fabbiani, junto a la hija de ambos

Además, aclaró: “Uma egresó y el papá y su familia estuvieron invitados, la ceremonia fue muy tranquila y después yo me acerqué a saludar y a sacarme unas fotos”, contó sobre la situación que disfrutó su hija con Cristian Fabbiani.

Cuando Adrián Pallares le preguntó qué le dijo el “Ogro” cuando la vio, Amalia Granata explicó: “En realidad me acerqué a su nena de dos años, que yo no la conocía, y fui directo a jugarle y él tiró un chiste ‘¡Ojo que ella es mala!’”.

image
Amalia Granata y su hija Uma, de su relación con Cristian Fabbiani.

Amalia Granata y su hija Uma, de su relación con Cristian Fabbiani.

“Fue para romper el hielo”, remarcó la funcionaria sobre la broma de su ex y luego contó: “Les dije que se saquen una foto y después le dije a Cristian que nos saquemos una foto con Uma”.

Al ser consultada sobre hace cuánto tiempo que no veía en persona al padre de su hija, la actriz recordó: “No sé, creo que la última vez que lo vi fue en la comunión de Uma, que tenía 8 años o 9”.

Temas
Seguí leyendo

Maxi lanzó una teoría de Wanda sobre el dinero en MasterChef Celebrity

Por qué Wanda Nara está furiosa con Vero Lozano

Cuál es preocupación de la China Suárez por sus escenas de sexo

Lamothe y Vicuña protagonizan "Secreto de la montaña" en el teatro

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Laura Ubfal, contra un colega. 
Todo mal.

Laura Ubfal contó con qué conductor no volvería a trabajar jamás

Las más leídas

Te Puede Interesar

Omar Plaini, el presidente de Los Andes, en la Asamblea Ordinaria.
Aprobado.

Los Andes tuvo un superávit superior a los $50 millones