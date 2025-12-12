Maxi López lanzó una teoría de Wanda Nara sobre el dinero en MasterChef Celebrity

A partir del arranque de la nueva temporada de Masterchef Celebrity en la pantalla de Telefe , Wanda Nara y Maxi López tuvieron muchos divertidos y picantes idas y vueltas, recordando y bromeando con su pasado juntos donde también hablaron de dinero.

Esto mismo sucedió en la última emisión, cuando los participantes tuvieron una noche futbolera en la semana de olimpiadas y Wanda Nara recordó muchos momentos de cuando Maxi López jugaba al fútbol y ella lo acompañaba.

Mientras estaban cocinando, la conductora se acercó a la cocina del participante junto al periodista Pablo Giralt, el invitado de la noche y bromearon con el tema de la plata.

"Gran gastadora de la mía y ahorradora de la suya, por eso tiene mucha plata", afirmó Maxi López en relación a la madre de sus hijos mayores generando la risa inmediata de todos.

image Maxi López y Wanda Nara se chicanearon en MasterChef Celebrity.

Comenzó en Masterchef Celebrity la semana de olimpiadas

En Masterchef Celebrity comenzó la semana de olimpiadas, con temática futbolera. Es por esto que los jurados anunciaron que los participantes deberán realizar comida de cancha, pero con duelos de parejas.

Marixa Balli fue la encargada de definir los duelos y qué deberán cocinar, ya que tenía la medalla dorada de la semana pasada, y eligió que el Turco Husaín y Andy Chango cocinarían sándwich de bondiola.

El primero en presentar su plato fue el Turco y tuvo una buena devolución. Pero cuando fue el turno de Andy, se estaba acercando a presentar su plato y Wanda le preguntó al Turco si no le tiene miedo y él afirmó que no porque no puede ni caminar, entonces Andy expresó enojado: "Callate muerto".

"Antes de que lo prueben quiero pedir la eliminación directa del Turco Husaín por no respetar el fair play, me robó dos huevos y está filmado, pido la eliminación directa", sentenció Chango.