El Gobierno se desligó del conflicto docente: "Es competencia de las provincias"

Desde el Gobierno de Javier Milei, insisten en que la materia salarial es “competencia exclusiva de las provincias, las verdaderas empleadoras de los docentes".

El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, se desligó del conflicto docente que afecta a varios provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, y reiteró que la materia salarial es “competencia exclusiva de las provincias”.

Este lunes se llevó adelante un paro nacional docente en contra de la reforma laboral aprobada la semana pasada en el Congreso y en la “defensa de la educación pública, el trabajo digno y los derechos de las y los trabajadores” que también reclamaron por paritarias.

El gremio que convocó a esta medida, principalmente, es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y aseguró que la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno Nacional “no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales”, sino “precarizar el trabajo” y fomentar “la flexibilización de las relaciones laborales”, que concluirían con “la pérdida de empleo”.

La iniciativa de CTERA también fue respaldada por otros sindicatos como Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

El Gobierno responsabiliza a las provincias

Tras la reunión en el Consejo de Educación, la cartera que conduce Sandra Pettovello anticipó que los gremios y las provincias realizarán una reunión la semana próxima. “En el día de la fecha tuvo lugar la reunión entre el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes relativa al diálogo sobre salario mínimo docente. La convocatoria fue realizada en virtud de la vigencia de la medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”, indicó Capital Humano en un comunicado.

En ese encuentro, informó, “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

