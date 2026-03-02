lunes 02 de marzo de 2026
Escribinos
2 de marzo de 2026
Romper el chanchito.

Cuánto pagó Cinthia Fernández para recuperar su cuenta de Instagram

Según contaron en América TV, Cinthia Fernández tuvo que desembolsar una importante cifra en dólares para recuperar su cuenta de Instagram.

Cinthia Fernández, complicada.&nbsp;
Cinthia Fernández, complicada. 

Cinthia Fernández quedó nuevamente en el centro de la escena luego de que se conociera que su cuenta de Instagram fue nuevamente suspendida. En Infama, en América TV, revelaron todos los detalles y la cifra que tuvo que pagar la panelista para recuperarla.

Según contaron en el programa de Marcela Tauro, Karina Iavícoli contó: “Hay como un ejército de gente, la escuché a ella que lo contó, que la denuncian por temas absurdos que no son verdades y ella después para recuperarlo tiene que pagar un montón de plata, la he escuchado decir que hasta US$10 mil dólares tiene que pagar y ella se pone mal porque trabaja con las redes”.

Lee además
Cinthia Fernández increpó a la abogada de Mauro Icardi y se enfrentaron en vivo. 
Tensión.

El fuerte cruce de Cinthia Fernández con Elba Marcovecchio sobre la deuda alimentaria de Mauro Icardi
Cinthia Fernández se sintió abrumada por la cataratas de críticas y se puso a llorar. 
Tensión al aire.

La dramática reacción de Cinthia Fernández ante una crítica que le hizo Moria Casán

“Cinthia trabaja mucho con Instagram, ella hace cápsulas con diferentes marcas, tiene maquillajes, marcas de bikinis, ropa deportiva y publicita ahí”, comentaron.

Las denuncias contra Cinthia Fernández

En el programa también plantearon el detrás de escena de las denuncias masivas que recibió Cinthia Fernández por los contenidos que sube a su cuenta de Instagram.

cinthia-fernandez-914603
Cinthia Fernández sufrió el cierre de su cuenta de Instagram.

Cinthia Fernández sufrió el cierre de su cuenta de Instagram.

En este contexto, Santiago Sposato lanzó una picante versión: “¿Este ejército de haters que todo el tiempo la está denunciando responde a algún famoso particular o alguna enemiga de Cinthia?”

Al margen de la polémica, no es la primera vez que Cinthia Fernández atraviesa una situación similar. Según comentaron en el ciclo de América TV, la suspensión de su cuenta sería un problema recurrente que se repite aproximadamente cada tres meses.

Temas
Seguí leyendo

El fuerte cruce de Cinthia Fernández con Elba Marcovecchio sobre la deuda alimentaria de Mauro Icardi

La dramática reacción de Cinthia Fernández ante una crítica que le hizo Moria Casán

El inapropiado posteo de Cinthia Fernández contra Moria Casán y Elba Marcovecchio 

Moria Casán y Cinthia Fernández hicieron las paces en vivo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Oriana Sabatini y Paulo Dybala agrandaron la familia. 
¡Felicitaciones!

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Las más leídas

Te Puede Interesar

El Gobierno quiere denunciar a la AFA bajo la figura de supuesta “traición a la patria”. 
Conflicto.

La nueva denuncia que estudia el Gobierno hacer contra la AFA