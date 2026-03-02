Cuánto pagó Cinthia Fernández para recuperar su cuenta de Instagram

Cinthia Fernández quedó nuevamente en el centro de la escena luego de que se conociera que su cuenta de Instagram fue nuevamente suspendida. En Infama, en América TV , revelaron todos los detalles y la cifra que tuvo que pagar la panelista para recuperarla.

Según contaron en el programa de Marcela Tauro , Karina Iavícoli contó: “Hay como un ejército de gente, la escuché a ella que lo contó, que la denuncian por temas absurdos que no son verdades y ella después para recuperarlo tiene que pagar un montón de plata, la he escuchado decir que hasta US$10 mil dólares tiene que pagar y ella se pone mal porque trabaja con las redes”.

En el programa de América TV también remarcaron la importancia que tiene Instagram en la actividad profesional y económica diaria de Cinthia Fernández .

“Cinthia trabaja mucho con Instagram, ella hace cápsulas con diferentes marcas, tiene maquillajes, marcas de bikinis, ropa deportiva y publicita ahí”, comentaron.

Las denuncias contra Cinthia Fernández

En el programa también plantearon el detrás de escena de las denuncias masivas que recibió Cinthia Fernández por los contenidos que sube a su cuenta de Instagram.

cinthia-fernandez-914603 Cinthia Fernández sufrió el cierre de su cuenta de Instagram.

En este contexto, Santiago Sposato lanzó una picante versión: “¿Este ejército de haters que todo el tiempo la está denunciando responde a algún famoso particular o alguna enemiga de Cinthia?”

Al margen de la polémica, no es la primera vez que Cinthia Fernández atraviesa una situación similar. Según comentaron en el ciclo de América TV, la suspensión de su cuenta sería un problema recurrente que se repite aproximadamente cada tres meses.