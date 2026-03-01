Marzo llega con nuevos aumentos: uno por uno, todos los rubros que suben

A tan solo dos días de que arranque marzo , la dinámica de aumentos mensuales continúa vigente, por lo que el tercer mes del año traerá subas en diferentes rubros, como los servicios públicos y los alquileres, que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento interanual anual de 33,8% para marzo.

Demanda y ajustes. Entre aumentos, cómo están las compras de útiles escolares

Al horno. Tarifazo: todos los aumentos que llegan en febrero

De esta manera, sigue revirtiéndose la tendencia del indicador: en febrero, el aumento de los alquileres fue de 34,6%; en enero alcanzó el 36,4%, mientras que en diciembre y noviembre fue de 28,67% y 38% respectivamente.

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación . De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en marzo.

A la espera de que el Gobierno publique los nuevos cuadros tarifarios, la provincia de Buenos Aires confirmó que los incrementos irán desde el 12% hasta el 17%, dependiendo de la categoría en la que se encuentre el usuario (N1, N2 o N3).

En cuanto al servicio del agua, continuará el aumento del 4% en las tarifas de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), mediante la resolución del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,9% y el 3,2%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Para las principales compañías de medicina, los aumentos quedarán de la siguiente manera:

Avalian: 3,2%.

Swiss Medical: 2,9%.

Medifé: 2,9%.

Omint: 2,9%.

Accord: 2,9%.

Sancor Salud: 2,9%.

Hospital Italiano: 2,9%.

Hospital Alemán: 2,9%.

Luis Pasteur: 2,85%.

Las subas se dan en un contexto exigente para el sistema sanitario por los atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas, que ponen en riesgo la prestación normal de los servicios, tal como expuso recientemente la Confederación Farmacéutica Argentina al alertar sobre el posible desabastecimiento de medicamentos si dicha situación no se regulariza.

Colectivos en el AMBA

El boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en marzo, en un 7,6%.

De esta manera, el pasaje con SUBE registrada pasará a costar entre $700 y $960, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Para aquellos usuarios que no tienen la tarjeta registrada, los aumentos oscilarán aún más: entre $1.113 y $1.526, dependiendo del tramo recorrido.

Con SUBE registrada:

De 0 a 3 km: $700.

De 3 a 6 km: $779,78.

De 6 a 12 km: $839,86.

De 12 a 27 km: $899,99.

Más de 27 km: $959,71.

Sin SUBE registrada:

De 0 a 3 km: $1.113.

De 3 a 6 km: $1.239,85.

De 6 a 12 km: $1.335,38.

De 12 a 27 km: $1.430,98.

Más de 27 km: $1.525,94.

Peajes

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó un aumento de hasta 19%, desde esta semana, en los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A.

Los nuevos precios comenzaron a regir desde este jueves y afectan a los diez tramos concesionados por Corredores Viales, que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país.

Para rutas nacionales:

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500.

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000.

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500.

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000.

Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500.

Vehículos de más de 6 ejes: $9.000.

Autopista Riccheri: