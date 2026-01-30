Tarifazo: todos los aumentos que llegan en febrero

A partir del mes siguiente, los hogares enfrentarán una nueva tanda de aumentos en distintos gastos habituales﻿.

Febrero de tarifazo . A partir del mes siguiente , los hogares enfrentarán una nueva tanda de aumentos en distintos gastos habituales: transporte público, alquileres, medicina prepaga, telecomunicaciones y tarifas de servicios básicos, entre otros rubros.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento del boleto de colectivos será del 4,5%. El pasaje mínimo subirá de $685,11 a $721,08, mientras que los valores para los tramos restantes serán:

En tanto, el subte porteño también actualizará sus tarifas. Con SUBE registrada, el viaje pasará de $ 1.259 a $ 1.336, y el boleto del Premetro se ubicará en $ 467,60.

Los servicios de telecomunicaciones también registrarán aumentos durante el mes. Las principales empresas del sector anunciaron ajustes que oscilarán entre el 2,8% y el 3,5%, según el prestador y el tipo de servicio.

Las subas impactarán tanto en los abonos básicos como en los paquetes que combinan distintos servicios, y están vinculadas, entre otros factores, a los acuerdos salariales vigentes en la actividad.

Electricidad y gas: nuevo esquema de subsidios y aumentos

En febrero comenzará a aplicarse un nuevo sistema de subsidios para los servicios de electricidad y gas natural. El esquema considera variables como ingresos, patrimonio y nivel de consumo de los usuarios.

El impacto en las facturas dependerá de la categoría asignada a cada usuario y de su consumo mensual. Desde el Gobierno señalaron que la implementación apunta a ordenar el sistema sin generar aumentos bruscos en los meses de mayor demanda.

Por su parte, las tarifas de AySA aumentarán un 4% a partir de febrero. La empresa presta servicios a unos 3,8 millones de usuarios, que abarcan aproximadamente 15 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.