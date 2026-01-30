Tarifazo: todos los aumentos que llegan en febrero

Febrero de tarifazo. A partir del mes siguiente, los hogares enfrentarán una nueva tanda de aumentos en distintos gastos habituales: transporte público, alquileres, medicina prepaga, telecomunicaciones y tarifas de servicios básicos, entre otros rubros.
En la provincia de Buenos Aires, el incremento del boleto de colectivos será del 4,5%. El pasaje mínimo subirá de $685,11 a $721,08, mientras que los valores para los tramos restantes serán:
- De 3 a 6 kilómetros: $ 803,29
- De 6 a 12 kilómetros: $ 865,17
- De 12 a 27 kilómetros: $ 927,12
- Más de 27 kilómetros: $ 988,63
En tanto, el subte porteño también actualizará sus tarifas. Con SUBE registrada, el viaje pasará de $ 1.259 a $ 1.336, y el boleto del Premetro se ubicará en $ 467,60.
Los aumentos en cable, internet y telefonía
Los servicios de telecomunicaciones también registrarán aumentos durante el mes. Las principales empresas del sector anunciaron ajustes que oscilarán entre el 2,8% y el 3,5%, según el prestador y el tipo de servicio.
Las subas impactarán tanto en los abonos básicos como en los paquetes que combinan distintos servicios, y están vinculadas, entre otros factores, a los acuerdos salariales vigentes en la actividad.
Electricidad y gas: nuevo esquema de subsidios y aumentos
En febrero comenzará a aplicarse un nuevo sistema de subsidios para los servicios de electricidad y gas natural. El esquema considera variables como ingresos, patrimonio y nivel de consumo de los usuarios.
El impacto en las facturas dependerá de la categoría asignada a cada usuario y de su consumo mensual. Desde el Gobierno señalaron que la implementación apunta a ordenar el sistema sin generar aumentos bruscos en los meses de mayor demanda.
Por su parte, las tarifas de AySA aumentarán un 4% a partir de febrero. La empresa presta servicios a unos 3,8 millones de usuarios, que abarcan aproximadamente 15 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.