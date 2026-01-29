Aumentan fuerte las tarifas pero bono para los jubilados sigue congelado.

El ingreso adicional no se actualiza desde marzo de 2024 y a la fecha la inflación acumulada se acerca a 180%. En consecuencia, esta porción del salario para los jubilados de menores ingresos se deprecia mes a mes.

La jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será de $359.219,42, con un ajuste de 2,84% por la inflación de diciembre. Si se suma el bono de $ 70.000 el monto total asciende a $ 429.219,42.

La medida del gobierno provoca que quienes cobren por encima de la la mínima tengan un incremento de 2,84% de bolsillo, pero los que están por debajo solo logren una mejora de 2,3%.

La decisión se formalizó a través del Decreto 65/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con la normativa, quienes perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado cobrarán la totalidad de los $70.000.

Para aquellos que superen dicho haber mínimo, el bono consistirá en una suma necesaria para alcanzar el tope resultante de la suma del haber mínimo más el monto máximo del bono.

Las tarifas siguen aumentando

Las tarifas de servicios públicos continúan con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos también en febrero y así sucesivamente.

Además, el Gobierno implementa nuevo esquema de subsidios, que implica una quita total de subvenciones a la luz y el gas para un conjunto de hogares, y una reducción de la porción del consumo subsidiado para el resto.