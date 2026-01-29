Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos que entrarían a la casa

Gran Hermano Generación Dorada tiene fecha de estreno confirmada para el 23 de febrero en la pantalla de Telefe con la locución de Santiago del Moro . Y ahora se confirmaron los nombres de los famosos que serán parte de la nueva edición del certamen.

Ángel de Brito anticipó que algunos de los involucrados ya habían realizado sesiones fotográficas para el programa, aunque Pilar Smith subrayó que este paso no garantiza su presencia definitiva.

Lo que vendrá. Cuándo comienza y cómo será Gran Hermano Generación Dorada en Telefe

La panelista fue la encargada de dar los primeros nombres en LAM: “Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria , que hace mucho no aparece”.

El panel sumó el nombre de Alejandra Majluf y Romi Scalora recordó una anécdota de la actriz en el certamen de El Nueve, Reality Reality: “¿Perdón, ella no había tenido en Reality reality un mini romance con Gonzalo Heredia ?”.

El listado de Gran Hermano Generación Dorada continuó con Kennys Palacios, cuyo nombre ya circulaba en los días previos. “Otro famoso es el novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio”, aportó Pilar Smith.

Inés Lucero, de Survivor a Gran Hermano Generación Dorada

Otro de los nombres que se filtraron fue el de Inés Lucero, muy reconocida por su paso en Survivor, el reality transmitido por Telefe en 2024.

Según el panel de LAM, Inés Lucero fue otra de las que había sido vista en el canal durante la sesión de fotos, lo que alimentó los rumores sobre su inminente incorporación.

El último nombre que trascendió fue el de Emanuel Di Gioia, un ex participante de Gran Hermano que tuvo un fuerte enfrentamiento público con Jorge Rial.