miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026
Confirmado.

Cuándo comienza Gran Hermano Generación Dorada en Telefe

Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha de estreno. Se confirmó cuándo será y revelaron todos los detalles del reality de Telefe.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Luego de una larga espera y de una expectativa expectativa, Luly Illbele hizo un gran anuncio en Telefe Noticias, en el que confirmó la fecha en que comenzará Gran Hermano Generación Dorada. Se trata de una nueva versión del reality.

“La expectativa es total, hay muchísimo nerviosismo. Ya se empezaron a hacer las fotos y los castings, ya se están seleccionando a los participantes”, compartió la periodista en Telefe.

Y agregó: “La producción está trabajando no solo en la casa, que va a estar completamente renovada, sino que también ya están seleccionados los participantes. Esta generación dorada va a dar que hablar”.

Los cambios en Gran Hermano Generación Dorada

Luly Illbele reveló detalles de los cambios que están realizando en la casa: “Está completamente renovada, el otro día contamos que había una playa, ya adelantamos que va a tener más habitaciones, el confesionario completamente renovado, y muchas cosas más van a pasar en esta nueva casa de Gran Hermano Generación Dorada”.

Finalmente confirmó la fecha de estreno de esta nueva temporada del reality de convivencia: “Es en febrero de este año, por supuesto, arranca un lunes, ¿cuándo? 23 de febrero arranca Gran Hermano Generación Dorada. Lunes 23 de febrero se vuelven a abrir las puertas de la casa más famosa del país”.

