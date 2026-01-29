Robaron una camioneta en Lomas y se tirotearon con la Policía en Lanús: un herido y otro detenido

Uno de los orificios de bala tras el tiroteo.

Una banda de delincuentes protagonizó un feroz enfrentamiento armado en Lanús, que terminó con uno de ellos gravemente herido de bala por la Policía, luego de una persecución que comenzó tras el robo de una camioneta en Lomas de Zamora, y que incluyó el choque de varios vehículos y hasta de un patrullero.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el pasado miércoles, los asaltantes habían sustraído un Chevrolet S10 en la localidad de Villa Galicia , desde donde escaparon hasta que fueron interceptados por los efectivos policiales en Juncal y Oyuela por un llamado al 911 que había alertado sobre el robo.

De acuerdo a la información oficial, uno de ellos se dio a la fuga, mientras que los otros dos se bajaron para abordar un Fiat Cronos. Sin embargo, fue en ese momento en el que se produjo el tiroteo .

En medio del intercambio de disparos, uno de los malvivientes recibió un impacto de bala en la cabeza que lo dejó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a un centro de salud, a la vez que su cómplice, de 17 años, se entregó a las autoridades y quedó a disposición de la Justicia.

En el interior del Fiat Cronos gris, sobre el asiento del acompañante, los uniformados encontraron un revólver calibre 38 que fue incautado.

Minutos más tarde, la camioneta robada en Lomas fue encontrada abandonada en el barrio El Ceibo, sin rastros del conductor, que permanece prófugo.

Chocaron un patrullero durante la persecución e intento de fuga

Mientras eran perseguidos, los ladrones chocaron varios vehículos y provocaron que un patrullero del Comando de Patrullas de Lanús colisionara. Ambos oficiales que iban a bordo fueron trasladados al hospital, aunque estarían fuera de peligro.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil 6 de Lomas de Zamora, cuyo fiscal dispuso pericias a cargo de personal de Gendarmería.