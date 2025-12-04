En Lanús, un policía protagonizó un tiroteo con un ladrón y el final fue fatal

En Lanús, un tiroteo entre un ladrón y un policía, terminó con una víctima fatal.

En Lanús , un joven de 19 años, murió cuando intentó robarle a Alberto Juarez, un policía de la Ciudad de Buenos Aires, de 45 años, que también resultó herido de bala y se defendió a los tiros. Fuentes oficiales informaron que el hecho ocurrió este miércoles.

El joven, identificado como Ariel Vega, asaltó al efectivo y efectuó un disparo, mientras que el policía se defendió del hecho con dos tiros.

Buscado. Atrapan a un hombre que estuvo seis años prófugo por un robo y tiroteo en Lomas

Tras las rejas. Detienen a una joven tras un robo y un tiroteo en Ingeniero Budge

La carátula fue descrita como “Robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa en grado de tentativa”, acusación que indicó que el ladrón quiso matar al policía para ocultar un delito menor, es decir el asalto.

Según indicó el parte policial, el enfrentamiento armado ocurrió en la localidad de Remedios de Escalada, sobre la Avenida Yrigoyen, a la altura de la bajada del puente de Escalada, desde donde el efectivo herido fue trasladado a la Clínica Modelo Lanús.

EL DESENLACE DEL TIROTEO CON EL POLICÍA

En el lugar se incautó un arma reglamentaria con un cargador y 10 municiones, al tiempo en que descubrieron a Vega quien, aparentemente yacía fallecido junto a otra arma de fuego, vainas servidas y una motocicleta conducida por el policía.

El varón de 19 años contaba con dos impactos en el tórax, uno de ellos tocó el pulmón derecho y otro en la altura del abdomen, ambas heridas fueron descubiertas en el quirófano. Horas después llegó la madre del difunto para reconocer el cuerpo y confirmó su identidad.

FUENTE: nota.texto7