jueves 04 de diciembre de 2025
Enfrentamiento en Avenida Yrigoyen.

En Lanús, un policía protagonizó un tiroteo con un ladrón y el final fue fatal

El asaltante, un joven de 19 años intentó avanzar sobre un efectivo de la Ciudad de Buenos Aires, de 45 años, que le embistió dos disparos en Lanús.

Por Diario La Unión
En Lanús, un tiroteo entre un ladrón y un policía, terminó con una víctima fatal.

La carátula fue descrita como “Robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa en grado de tentativa”, acusación que indicó que el ladrón quiso matar al policía para ocultar un delito menor, es decir el asalto.

Según indicó el parte policial, el enfrentamiento armado ocurrió en la localidad de Remedios de Escalada, sobre la Avenida Yrigoyen, a la altura de la bajada del puente de Escalada, desde donde el efectivo herido fue trasladado a la Clínica Modelo Lanús.

EL DESENLACE DEL TIROTEO CON EL POLICÍA

En el lugar se incautó un arma reglamentaria con un cargador y 10 municiones, al tiempo en que descubrieron a Vega quien, aparentemente yacía fallecido junto a otra arma de fuego, vainas servidas y una motocicleta conducida por el policía.

El varón de 19 años contaba con dos impactos en el tórax, uno de ellos tocó el pulmón derecho y otro en la altura del abdomen, ambas heridas fueron descubiertas en el quirófano. Horas después llegó la madre del difunto para reconocer el cuerpo y confirmó su identidad.

FUENTE: nota.texto7

