Adolesente que mató a su novio en Lanús: "Yo lo quería asustar con el cuchillo"

La adolescente de 16 años detenida por asesinar a su novio en Lanús dio su versión de los hechos ante la Justicia de Lomas de Zamora . Si bien confesó el homicidio , aseguró que intentó defenderse de una golpiza del joven.

El crimen ocurrió el miércoles pasado en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania , en Remedios de Escalada . La víctima fue Santiago López Monte , de 20 años, quien murió tras recibir un puntazo en el tórax por parte de Nahiara , su pareja.

Este lunes, la chica de 16 años fue interrogada por el fiscal Juan Ignacio Colazo, de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora. Describió el vínculo con Santiago y detalló paso por paso cómo se produjo el asesinato.

“Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dice ‘dejame de joder’ . Me levanto de la cama, me pongo las zapatillas, y le digo ‘me voy a comprar en mi moto’. (…) Discutimos, yo le decía que me quería ir, que tenía mucha hambre, y él en todo momento me decía que no me iba a ir a ningún lado ”, comenzó Nahiara sobre el instante previo al crimen.

“Me puse a llorar y le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya a su casa. Él agarra las remeras, la poca ropa que había y la mete en casa de nuevo. Sale otra vez para afuera y se pone al costado de su moto y yo me pongo frente a él y forcejeábamos, porque no quería devolverme las llaves de mi casa, las llaves de mi moto y que se vaya”, agregó.

Según la adolescente, la situación empeoró en ese forcejeo: “Se rompe el asiento de su moto y él me mira enojado porque su moto la amaba, y me dice ‘Hija de p…, ¿qué hiciste? Te voy a matar’, y ahí yo corro para adentro de casa”. En la misma línea, aseguró que Santiago empezó a golpearla: “Él corre atrás mío, y yo me meto corriendo para irme a mi pieza, y él me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía que me iba a matar, que ya lo tenía cansado’”.

Ante esa situación, Nahiara aseguró que tomó un cuchillo para intentar asustar a Santiago, pero terminó apuñalándolo por accidente. “Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo. En eso me dice ‘Me diste en el corazón’, me suelta y se levanta la remera y de abajo de la tetilla izquierda le salta un chorro de sangre”, explicó.

Se fugó por miedo a represalias

marcha santiago lopez monte Familiares de Santiago pidieron justicia por su asesinato.

La joven declaró que lo primero que hizo fue llamar a la ambulancia, que llegó a la casa junto a un patrullero policial. Nahiara reconoció que mintió en su primera declaración ante la Policía. “Yo les digo, porque estaba muy asustada, ‘tuvimos una pelea y él quiso saltar la reja y se enganchó’. Eso es lo que yo le digo a la Policía. Le dije eso porque tenía miedo que me lleven presa, que me peguen”, admitió.

Finalmente, recordó el instante en que llamó a la familia de su novio para contarle lo que había pasado: “Yo llamé a su mamá y le dije que tuve una discusión con Santiago. Ella me responde ‘¿Qué le hiciste a mi hijo, qué le hiciste?’, y yo me quedé temblando con el celular en la mano. Corto y me fui corriendo sola por la calle, porque tenía miedo que la familia de él o la Policía me pegaran”.

Lo que siguió fue la llamada que tuvo con su padre, quien estaba preso en la Unidad Penitenciaria Nº40 de Lomas de Zamora. Esa comunicación permitió encontrarla en un domicilio de un familiar en La Matanza.