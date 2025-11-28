Mató a su novio en Remedios de Escalada: la pista clave para atraparla estuvo en Lomas de Zamora

Una adolescente de 16 años fue detenida por asesinar a su novio a puñaladas en Remedios de Escalada , partido de Lanús . Estaba prófuga y la Policía logró encontrarla gracias a una pista clave obtenida en la cárcel de Lomas de Zamora , donde estaba detenido su padre.

El homicidio ocurrió el miércoles pasado en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania . Nahiara llamó al 911 diciendo que su pareja, Santiago López Monte de 20 años, se había lastimado con una reja y estaba sin signos vitales.

Crimen. Mató a su novio en Lomas y dijo que fue en defensa propia

Fallo judicial. Liberaron a un menor que estaba detenido por un homicidio en Lomas

Cuando la Policía y el SAME llegaron al lugar, observaron que el chico tenía heridas cortopunzantes en el torso y constataron su fallecimiento. La joven preguntó a qué hospital lo llevarían y luego escapó del lugar.

La médica que examinó el cuerpo de la víctima señaló que las lesiones no eran compatibles con heridas producidas por una reja. A Santiago lo habían apuñalado. La responsable había sido Nahiara: ella misma llamó a la madre de su novio, confesó que lo había herido y pidió que lo fueran a buscar . Cuando llegaron, López Monte ya estaba muerto.

Una pista en la cárcel de Lomas de Zamora

unidad 40 lomas Unidad Penitenciaria Nº40 de Lomas de Zamora.

Mientras la familia de Santiago afrontaba la pérdida y pedía justicia, la joven que lo mató era intensamente buscada por la Policía. Estuvo dos días prófuga, hasta que una pista en Lomas de Zamora permitió encontrarla.

Sucede que el padre de Nahiara, Martín Mena, estaba preso en el pabellón 8 de la Unidad Penal Nº40 de Lomas. Los investigadores sabían que frecuentemente recibía visitas de su hija y mantenía contacto con ella. A partir de ese dato, ordenaron allanar la celda en la que estaba alojado y le secuestraron su celular.

Tras analizar el contenido del teléfono, se pudo determinar la ubicación de Nahiara: estaba escondida en la casa de un familiar en La Matanza. La Policía allanó de urgencia esa vivienda y la arrestó.

Piden justicia por Santiago

santiago lopez monte

La familia de Santiago sostuvo que su novia era muy violenta con él, que continuamente lo agredía físicamente y que era una persona "tóxica, manipuladora y controladora". En más de una oportunidad le pidieron que se alejara de ella y de su familia.

Tras el crimen, la joven quedó a disposición del fiscal Juan Ignacio Colazo, de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.