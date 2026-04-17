Robó una camioneta a mano armada en Lomas de Zamora y lo atraparon en Lanús

Un joven de 19 años fue detenido en la localidad de Lanús , acusado de robar una camioneta en Lomas de Zamora . Le incautaron un arma de fuego y el vehículo fue recuperado por la Policía.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó con el robo de una Volkswagen Amarok color blanca. Gracias al sistema de rastreo, efectivos del Comando de Patrullas de Lomas supieron que la camioneta había cruzado hacia Lanús .

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El GPS mostraba que el vehículo se encontraba en el cruce de las calles Margarita Weild y Suipacha . Desde el Comando de Lanús recibieron el alerta radial y desplegaron un operativo cerrojo para interceptar la camioneta.

Una vez que lograron rodear la Amarok, los uniformados observaron que un joven bajó de la camioneta y les apuntó con un arma de fuego . Sin embargo, el revólver se trabó y el delincuente decidió descartarlo y escapar corriendo.

Los policías pudieron reducir al joven a los pocos metros. Se trataba de un joven de 19 años identificado como U.N.M., a quien le incautaron una pistola marca Browning 9 milímetros con numeración suprimida y una bala en la recámara. Además, le incautaron llave de ignición de la camioneta robada.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 2ª de Lanús y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, imputado por “robo automotor”, según precisaron fuentes del caso a este medio.