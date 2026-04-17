viernes 17 de abril de 2026
Escribinos
17 de abril de 2026
La fiesta del vino argentino.

Llega a Lomas y Banfield una nueva edición de La Noche de las Vinotecas

Este viernes habrá degustaciones, catas guiadas y promociones en bares y comercios, donde también sumarán música en vivo.

De la movida participarán bares y comercios de Lomas y Banfield.

De la movida participarán bares y comercios de Lomas y Banfield.

Los amantes del vino tendrán una gran oportunidad para disfrutar de una experiencia que combinará la degustación de etiquetas seleccionadas de Malbec acompañadas por comidas. En algunos bares también habrá sommeliers y artistas que musicalizarán la noche.

Lee además
Luis está cursando la última materia de la carrera. De no mediar inconvenientes, se recibirá de contador en julio.
Superación.

Vendía garrapiñada en Lomas y está por recibirse de contador: su historia
Los talleres se realizarán en diferentes instituciones barriales de Lomas.
A cargo del Municipio.

En Lomas, dan talleres gratuitos de escritura creativa, narrativa y poesía

"Vamos a tener una feria de vinos con degustación de Malbec y la presencia de una sommelier que va a dar recomendaciones al público y detalles sobre las características de los vinos. También contaremos con un DJ para acompañar toda la noche con música y un menú con tapeo pensado para maridar", destacaron desde OBRA, el lugar de encuentro que está sobre Chacabuco 160 en Banfield. Aunque el acceso es libre, los interesados en hacer una reserva pueden comunicarse con la cuenta de Instagram.

Por su parte, en Wayne (España 431) habrá vino libre por $20 mil en el horario de 21 a 23. De la movida también participarán Cheers (Garona 502), La Cueva (Acevedo 801), La Cava del Vino (Hipólito Yrigoyen 9287), Don Tata (French 101 y Portela 298) y Donata (Maipú 301).

Una noche para celebrar al vino, la gran bebida nacional

La Noche de las Vinotecas es una iniciativa de la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines que tiene dos ediciones anuales: una en abril para celebrar al Malbec y la otra en noviembre para conmemorar al Vino Argentino Bebida Nacional. Los eventos cuentan con el apoyo de la Coviar y del Fondo Vitivinícola.

Más de 600 comercios de todo el país participan de la propuesta con descuentos, promociones y actividades especiales. El vino fue declarado "Bebida Nacional" por ley en 2013 para destacar su importancia en la identidad y la cultura argentina.

Temas
Seguí leyendo

Vendía garrapiñada en Lomas y está por recibirse de contador: su historia

En Lomas, dan talleres gratuitos de escritura creativa, narrativa y poesía

Lanzaron Descubrir Lomas, un portal interactivo de contenidos culturales y educativos

Finde en Lomas: "Made in Lanús", Dalia Gutmann, Dancing Mood y Micky de Los Piojos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Made in Lanús, en Lomas de Zamora. 
Recomendados.

Finde en Lomas: "Made in Lanús", Dalia Gutmann, Dancing Mood y Micky de Los Piojos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Yoshan Valois vivió una semana de ensueño con la camiseta de Lanús.
Volvió a convertir.

El gran momento de Yoshan Valois en Lanús: "Soy 9 y tengo que..."