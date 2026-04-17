Llega a Lomas y Banfield una nueva edición de La Noche de las Vinotecas

Con degustaciones, descuentos, catas guiadas y música en vivo , este viernes se realizará una nueva edición de La Noche de las Vinotecas en Lomas de Zamora y Banfield .

Los amantes del vino tendrán una gran oportunidad para disfrutar de una experiencia que combinará la degustación de etiquetas seleccionadas de Malbec acompañadas por comidas. En algunos bares también habrá sommeliers y artistas que musicalizarán la noche.

"Vamos a tener una feria de vinos con degustación de Malbec y la presencia de una sommelier que va a dar recomendaciones al público y detalles sobre las características de los vinos. También contaremos con un DJ para acompañar toda la noche con música y un menú con tapeo pensado para maridar", destacaron desde OBRA , el lugar de encuentro que está sobre Chacabuco 160 en Banfield. Aunque el acceso es libre, los interesados en hacer una reserva pueden comunicarse con la cuenta de Instagram .

En Panci Bar , que está sobre Pueyrredón 845 , también van a armar una feria de vinos con varias opciones para degustar. Mientras que en Lefam (España 423) tendrán 2x1 en copas de vino toda la noche, degustaciones de comidas, cocktails, sorteos y música en vivo con saxofonista.

Por su parte, en Wayne (España 431) habrá vino libre por $20 mil en el horario de 21 a 23. De la movida también participarán Cheers (Garona 502), La Cueva (Acevedo 801), La Cava del Vino (Hipólito Yrigoyen 9287), Don Tata (French 101 y Portela 298) y Donata (Maipú 301).

Una noche para celebrar al vino, la gran bebida nacional

La Noche de las Vinotecas es una iniciativa de la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines que tiene dos ediciones anuales: una en abril para celebrar al Malbec y la otra en noviembre para conmemorar al Vino Argentino Bebida Nacional. Los eventos cuentan con el apoyo de la Coviar y del Fondo Vitivinícola.

Más de 600 comercios de todo el país participan de la propuesta con descuentos, promociones y actividades especiales. El vino fue declarado "Bebida Nacional" por ley en 2013 para destacar su importancia en la identidad y la cultura argentina.