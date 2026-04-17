Finde en Lomas de Zamora: "Made in Lanús", Dalia Gutmann, Dancing Mood y Micky de Los Piojos

Este fin de semana Lomas de Zamora recibirá en sus escenarios a la clásica obra de teatro “Made in Lanús” y el espectáculo de Stand Up de Dalia Gutmann , junto con música en vivo con Dancing Mood , Micky Rodríguez, ex Los Piojos , y Axel.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 se presenta Candela Mazza , cantautora santiagueña quién destaca por su particular manera de abordar la música popular.

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En la misma sala, el sábado a las 21 llega La Guarandinga con una impronta de celebración y alegría teniendo como columna vertebral la cumbia sabrosa y variando ritmos latinos. Y el domingo a las 20 será el turno de la banda Cokotes.

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, el viernes a las 21 sale a escena el clásico “Made in Lanús”, con la dirección de Luis Brandoni y las actuaciones de Alberto Ajaka, la lomense Vanesa Gonzalez, Esteban Meloni y Malena Solda.

Mientras que el sábado, en la misma sala, llega Axel, en una escala de su gira nacional para repasar los éxitos de sus 25 años con la música.

Dancing Mood, la big band de ritmos caribeños que lidera Hugo Lubo, se presenta el sábado a las 21 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

En el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074, el sábado a las 21 irrumpe en escena el desopilante Café Concert “Relaciones Tóxicas”.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el viernes a las 21 llega la “Experiencia” de Dalia Gutman, es un espectáculo de Stand Up verborrágico y alocado.

La murga argentina Esa te la debo presenta su nuevo espectáculo "Estafa Piramidal" el sábado a las 21 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

La 40 y pico en concierto, con lo mejor del blues y rock de la mano de esta banda, sonará el vivo el sábado a las 21 de Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

El show de humor y Café Concert “Equipaje de mano”, con Agustina Sanguinetti y gran elenco, sale a escena el sábado a las 21 en el Country Restó de Banfield, Belgrano 1763.

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Micky Rodríguez y más rock en vivo

El viernes desde las 20 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, se arma la Peña Ecas con Bruno Arias, Candela Mazza, Yacaré Manso y otros artistas.

Mientras que el sábado desde las 23 sonarán en vivo Micky Rodriguez, ex integrante de Los Piojos y ahora con su grupo Micky 87, junto a las bandas El Suburbio y Más Sola Que Carola.

Physical Graffiti, la banda que le rinde tributo a los clásicos de Led Zeppelin, sonará en vivo el sábado a las 20 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, sonarán los clásicos de los ’80 el viernes a las 21 con Flashback y el sábado con La Fonola ’80.

En Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142, saldrán a escena las obras de testro “Daneri”, el viernes a las 21, y “El Malentendido”, en el mismo horario.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes a las 20 habrá tango con El cantor Floreal Caneda y el sábado llega el folklore con La Banda del Momento.