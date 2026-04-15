La lomense Flor Gauna lanzó sus nuevas canciones grabadas en vivo

La lomense Flor Gauna lanzó en las plataformas digitales una grabación en vivo con cuatro canciones de su autoría registradas en directo durante un show con su banda en el espacio La Madriguera en la octava edición del ciclo “ Tiny Temperley”.

“En octubre del año pasado formé parte de un ciclo en La Madriguera, que producen los chicos de Kamikaze. Un show íntimo, donde lo que tocás en vivo queda grabado y queda filmado”, le cuenta Flor Gauna a La Unión.

Dale play "Lo que va a pasar", la primera canción en solitario de Flor Gauna

Para esta presentación en vivo hubo una labor previa de producción junto a su banda. “Hubo mucho trabajo previo, fue un trabajo lindo y consciente. Maquetié los temas y se los fui pasando a cada músico de la banda”, señala.

“Hubo mucho ensayo para darle forma a los temas. Algunas cosas de modificaron de las maquetas, los músicos potenciaron la idea original”, cuenta.

En esta aventura Flor Gauna estuvo acompañada por Germán Arregui y Carolina Barembaum en guitarras, su hermana Andre Gauna en percusión y Mariano Promet en bajo.

image Flor Gauna publicó sus canciones.

Las nuevas canciones de Flor Gauna

De la presentación de Flor Gauna en La Madriguera se registraron para esta propuesta cuatro canciones de su autoría y tres de ellas estaban inéditas.

“’Me esperan’ habla de la suerte y lo afortunados que somos de tener gente esperándonos para vernos y para tomar un mate”, señala.

El tema “El jardín de su casa” aborda también una temática íntima: “Habla de los vínculos muy apegados que después de un tiempo pasan a ser lejanos”.

“Lo que va a pasar” ya había sido lanzado en las plataformas digitales y cierra la grabación “Nuestro lugar”. “La canción trata de defender nuestra casa con alegría. De sostener la alegría las ganas de hacer música a pesar del contexto”, cierra.