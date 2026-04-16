Dave Evans, el primer cantante de AC/DC, le rindió honores a Sandro

Dave Evans , el primer cantante de AC/DC , le rindió honor a la figura de Sandro en una recorrida por la casa del Gitano y por otros puntos de Banfield. Esto acompañado por el lomense Germán Catelli, el guitarrista de su banda.

“Está en la Argentina por unos shows. Aprovechamos para visitar la casa de Sandro y se sacó una foto en la puerta. Sabía que Sandro era una estrella de rock a nivel latinoamericano”, le cuenta Germán Catelli a La Unión.

Rescate emotivo. Otro año sin Sandro, el artista que supo separarse del personaje

No para El ex AC/DC Dave Evans filmó un video en un cementerio de Ecuador

El guitarrista agrega que para “brindarle honores” al Gitano también visitar la Plaza Roberto Sánchez y el cantante posó junto a las imágenes del Gitano.

Dave Evans prestó su voz para el primer simple de AC/DC y luego de dejar la banda de los hermanos Young, tuvo otros grupos y un interesante camino en solitario.

Dave Evans en la puerta de la casa de Sandro.

El cantante es un asiduo visitante de la Argentina para recorrer las rutas argentinas con su show, donde combina sus propias canciones con algunos clásicos de AC/DC.

También creó un gran vínculo con los escenarios y el público de la región y con el Club Temperley, al punto de ser declarado socio honorario del Celeste.

El músico contó en más de una oportunidad que se siente muy a gusto tocando en la Argentina y aún más en los escenarios de la región, donde casi es un vecino más.

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Dave Evans, en vivo

Dave Evans se presentará en vivo en Buenos Aires este sábado a las 21. El show tendrá lugar en De los Cojones Bar, ubicado en Defensa 550, en San Telmo.

Mientras que el domingo, también a las 21, saldrá a escena Loco Arte de Adrogué, en Mitre 1285. Las entradas para ambos shows pueden adquirirse a través de la plataforma Passline.