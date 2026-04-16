jueves 16 de abril de 2026
Escribinos
16 de abril de 2026
Soy tu fan.

Dave Evans, el primer cantante de AC/DC, le rindió honores a Sandro

Dave Evans, ex AC/DC, recorrió lugares emblemáticos de Banfield y posó junto a la imagen de Sandro. El fin de semana toca en San Telmo y Adrogué.

Dave Evnas en la Plaza Roberto Sánchez.&nbsp;

Dave Evnas en la Plaza Roberto Sánchez. 

Dave Evans, el primer cantante de AC/DC, le rindió honor a la figura de Sandro en una recorrida por la casa del Gitano y por otros puntos de Banfield. Esto acompañado por el lomense Germán Catelli, el guitarrista de su banda.

“Está en la Argentina por unos shows. Aprovechamos para visitar la casa de Sandro y se sacó una foto en la puerta. Sabía que Sandro era una estrella de rock a nivel latinoamericano”, le cuenta Germán Catelli a La Unión.

Lee además
Dave Evans, en Ecuador.
No para

El ex AC/DC Dave Evans filmó un video en un cementerio de Ecuador
Sandro, ídolo de varias generaciones. 
Rescate emotivo.

Otro año sin Sandro, el artista que supo separarse del personaje

El guitarrista agrega que para “brindarle honores” al Gitano también visitar la Plaza Roberto Sánchez y el cantante posó junto a las imágenes del Gitano.

El cantante es un asiduo visitante de la Argentina para recorrer las rutas argentinas con su show, donde combina sus propias canciones con algunos clásicos de AC/DC.

También creó un gran vínculo con los escenarios y el público de la región y con el Club Temperley, al punto de ser declarado socio honorario del Celeste.

El músico contó en más de una oportunidad que se siente muy a gusto tocando en la Argentina y aún más en los escenarios de la región, donde casi es un vecino más.

banner_superior-dave-evans-184-485557

Dave Evans, en vivo

Dave Evans se presentará en vivo en Buenos Aires este sábado a las 21. El show tendrá lugar en De los Cojones Bar, ubicado en Defensa 550, en San Telmo.

Mientras que el domingo, también a las 21, saldrá a escena Loco Arte de Adrogué, en Mitre 1285. Las entradas para ambos shows pueden adquirirse a través de la plataforma Passline.

Temas
Seguí leyendo

El ex AC/DC Dave Evans filmó un video en un cementerio de Ecuador

Otro año sin Sandro, el artista que supo separarse del personaje

Jairo contó por qué Sandro lo llamaba siempre a la misma hora

Estrenos de cine: el debut de Cazzu junto con terror, drama y animación

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Marccelo Gallardo y una modelo uruguaya. 
¿Qué onda?

Aseguran que Gallardo tuvo un romance con una modelo uruguaya

Las más leídas

Te Puede Interesar

Cazzu debuta en el cine.  video
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: el debut de Cazzu junto con terror, drama y animación