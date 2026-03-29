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29 de marzo de 2026
Rescate emotivo.

Jairo contó por qué Sandro lo llamaba siempre a la misma hora

Jairo y Sandro fueron muy amigos y ese vínculo se mantuvo a pesar de la partida del cordobés, dónde siguió con su carrera en la música.

Jairo y Sandro, grandes amigos.&nbsp;

Jairo y Sandro, grandes amigos. 

Jairo mantuvo una larga amistad con Sandro, que comenzó cuando ambos eran adolescentes y se mantuvo hasta la muerte del Gitano el 4 de enero de 2010. El artista cordobés también atesora un sinfín de anécdotas con el exvecino de Banfield.

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"Sandro llamaba siempre a la misma hora, 18 horas. Un día mi suegra, que es española, me dice: ¿quién es el señor Roberto Sánchez?", recordó el artista en la charla con el comediante.

"Éramos muy chiquitos cuando nos conocimos, tenía 14 años. Sandro llamaba por teléfono y hablaba con todos mis hijos, divino, muy educado era. Impecable", destacó sobre la actitud del Gitano, con quien compartió música y un sinfín de encuentros.

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jairo y Sandro, grandes amigos.

jairo y Sandro, grandes amigos.

Jairo, su vida en Francia y su amistad con Carlos Bianchi

Jairo además habló de su tiempo viviendo en Francia y cuando fue a la casa de Juan Domingo Perón en Madrid, España, en una visita en la víspera de Navidad.

"Fuimos con Astor Piazzolla a ver un partido de Maradona en París. Carlos Bianchi me recibió cuando me fui a París. De los Bianchi aprendí a adaptarme. Putear en francés suena lindo", precisó el cantante.

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