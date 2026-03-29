Jairo contó por qué Sandro lo llamaba siempre a la misma hora

Jairo mantuvo una larga amistad con Sandro , que comenzó cuando ambos eran adolescentes y se mantuvo hasta la muerte del Gitano el 4 de enero de 2010. El artista cordobés también atesora un sinfín de anécdotas con el exvecino de Banfield.

Hace unos años Jairo estuvo como invitado en el programa de Jey Mammon, en la pantalla de América TV, y recordó su fuerte amistad con Sandro.

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"Sandro llamaba siempre a la misma hora, 18 horas. Un día mi suegra, que es española, me dice: ¿quién es el señor Roberto Sánchez?", recordó el artista en la charla con el comediante.

"Éramos muy chiquitos cuando nos conocimos, tenía 14 años. Sandro llamaba por teléfono y hablaba con todos mis hijos, divino, muy educado era. Impecable", destacó sobre la actitud del Gitano, con quien compartió música y un sinfín de encuentros.

image jairo y Sandro, grandes amigos.

Jairo, su vida en Francia y su amistad con Carlos Bianchi

Jairo además habló de su tiempo viviendo en Francia y cuando fue a la casa de Juan Domingo Perón en Madrid, España, en una visita en la víspera de Navidad.

"Fuimos con Astor Piazzolla a ver un partido de Maradona en París. Carlos Bianchi me recibió cuando me fui a París. De los Bianchi aprendí a adaptarme. Putear en francés suena lindo", precisó el cantante.