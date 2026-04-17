Tardes a puro folklore en Lomas: llega una nueva Peña de la Comunidad

Un ciclo que lleva la música y el baile a instituciones barriales de Lomas.

La Peña de la Comunidad es una propuesta impulsada por el Municipio para que vecinos y familias de Lomas de Zamora disfruten de la música , el baile y las tradiciones de nuestra tierra. El próximo encuentro será este sábado en San José .

El evento con entrada gratuita se realizará desde las 14 en el Centro Catamarqueño , ubicado sobre la calle Defensa 464 , donde habrá música en vivo, ballets folklóricos, feria de emprendedores y baile popular . Al escenario se subirán Hugo Fernández y La Trifulca , una banda de Temperley con 20 años de trayectoria y un repertorio que abraza el cancionero folklórico argentino, latinoamericano y también al rock nacional.

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La peña contará además las presentaciones de Rubén Godoy, Brian Albornoz, José Paz, Cuervo Pajón y Retumbe Legüero . Mientras que los ballets folklóricos Moctezuma, Chakay Manta, Argentina Ballet, Sueños del Alma, Los Gurises, Tradiciones de mi Patria y la Agrupación Folklórica El Caudillo van a deleitar al público con sus números de baile y danza.

Peña de la Comunidad tiene como objetivo celebrar las raíces culturales de la región y promover espacios inclusivos que promuevan la diversidad, las tradiciones y el fortalecimiento de los lazos vecinales con jornadas llenas de colores, sonidos y sabores de nuestra Patria. El año pasado, el ciclo llegó a instituciones de Albertina, Budge, Temperley, San José y Fiorito .

Dan múltiples talleres en los centros culturales de Lomas de Zamora

En los centros culturales de la ciudad arrancaron los talleres gratuitos que brinda el Municipio para que vecinos de todas las edades disfruten de la recreación y el aprendizaje cerca de sus hogares.

A lo largo de cada semana hay clases de múltiples disciplinas artísticas y encuentros pensados para que las personas hagan actividad física y cuiden su salud. Las actividades se llevan a cabo en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565), Centro Cultural Darragueira de Banfield (Darragueira 275), Club Cultural de Lomas (Piaggio 653), Centro Cultural San José (Caaguazú y Anchoris) y Centro Cultural Fiorito (Recondo 1466).

La novedad de este año es que las inscripciones son a través de la web del Municipio. Ahí van a encontrar todos los talleres que hay en cada centro cultural con los horarios y un formulario para llenar con los datos personales.