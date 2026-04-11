Axel llega a los escenarios de Lomas de Zamora con su "25 Tour"

Axel arrancó el 2026 con presentaciones multitudinarias y la confirmación de varios shows más en Argentina, Chile y Uruguay con los que continuará su “25 Tour”. Mientras que el 17 de abril hará una escala en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora .

“Me encanta tocar en el Teatro Coliseo, tengo muchos recuerdos, como cuando tocó por primera vez ahí en 2004. Es muy especial tocar en el barrio, donde está cerca mi familia y mis amigos. Me genera mucha emoción”, le cuenta Axel a La Unión.

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El músico oriundo de Rafael Calzada sorprende con un espectáculo totalmente renovado, donde el impacto sonoro y visual sumergen al público en un viaje único, con un repertorio que está plagado de clásicos en nuevas versiones.

Sonarán “Amo”, “Miradas”, “Todo mi mundo”, “Te voy a amar”, “Tu amor por Siempre”, “Celebra la vida” y hasta las canciones más recientes de su último material.

“Me encanta tocar en vivo, es una necesidad para mí y no puedo pasar más de un mes sin hacer un concierto. Me deprimo si no toco, me gusta estar en contacto con la gente”, señala.

Axel también asegura que le gusta tocar de “lunes a lunes”. “En una gira metimos 18 shows en 23 días. Me encantan los viajes, los aeropuertos, es algo que no padezco”, apunta.

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Axel y sus 25 años con la música

Axel lanzó su nuevo álbum, “Vuelve” (2024), después de siete años de su último material discográfico. Un disco de 12 canciones potentes, emocionantes, humanas, a corazón abierto, que demuestran cómo el artista sigue sorprendiendo con su talento.

El cantante se encuentra realizando una gira global desde fines de 2024, que incluyó conciertos por Argentina, diferentes países de Latinoamérica y 14 fechas consecutivas en España.

Luego de su presentación en Lomas de Zamora, Axel tiene shows programados en distintos puntos de la Provincia, en Córdoba y en Montevideo. El 23 de octubre comenzará un nuevo tour con un recital en el Gran Rex.

“Me siento un privilegiado de estar 25 años con la música en un país donde hay poco apoyo. Es un gran logro, porque en Argentina hay expresiones artísticas muy interesantes”, cierra.