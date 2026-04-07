El Gera, de Lomas de Zamora, fue condecorado por su actividad "Malvinizadora"

Gerardo Benítez, el artista lomense más conocido como El Gera , fue condecorado este domingo en la tradicional Feria de Mataderos por su actividad “Malvinizadora” y estuvo cantando para los veteranos de la Guerra de Malvinas , junto a otras grandes figuras.

“Fui condecorado en acto fue en la Feria de Mataderos en conmemoración de los 44 años de la gesta de Malvinas. Fui convocado por el veterano de guerra Gustavo Barranco, por mi actividad Malvinizadora”, le cuenta El Gera a La Unión.

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El artista, que representó a Lomas de Zamora , dio el presente junto a grandes figuras de la música popular argentina. “Estuve junto a cantantes como El Tigre Rimoldi Fraga, Karina Ranni del grupo Las Primas y muchos artistas destacados y ballets folklóricos”, señala.

En esta oportunidad El Gera recorrió su amplio repertorio de música “popular”, con cumbias y otros géneros, donde “la gente disfruto de la velada, cantando y bailando”.

“Como artista lomense es un orgullo poder haber estado en este acto central tan importante en el país. Además hubo un desfile donde los héroes llevaron sus estandartes y medallas”, apunta.

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El Gera no para

Gerardo Benítez, o El Gera como se lo conoce en la región y otras latitudes, es un cantante, showman y animador y también trabaja en la Secretaria de Cultura de Lomas de Zamora, con cuatro décadas de trayectoria en los más diversos escenarios.

Este artista arrancó su recorrido en su Rosario natal y luego comenzó formarse y a armar sus primeros grupos en Buenos Aires, hasta que logró consolidarse. Después de formar varios grupos, comenzó su carrera solista.

También dejó su huella con sus recordadas participaciones en programas televisivos, como Pasión de Sábado y Bienvenidos a bordo, donde supo ponerse en la piel de Pocho La Pantera.