domingo 05 de abril de 2026
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4 de abril de 2026
Educación.

Malvinas: lanzan una capacitación para docentes de Lomas

La iniciativa del Municipio busca recuperar historias relacionadas con la guerra desde la identidad barrial.

Una propuesta para trabajar la causa Malvinas desde las aulas.

Una propuesta para trabajar la causa Malvinas desde las aulas.

Los docentes de Lomas de Zamora ya pueden anotarse a una capacitación gratuita sobre Malvinas. La iniciativa del Municipio busca recuperar diferentes historias relacionadas con la guerra desde la identidad territorial.

"Memoria, soberanía e identidad: Malvinas en Lomas" es el nombre del trayecto formativo destinado a docentes de servicios educativos municipales y provinciales. "La propuesta busca vincular la causa Malvinas con la cotidianidad del territorio, haciendo foco en la identidad local (barrial y distrital) y visibilizar su presencia en la construcción de sentido del presente", informaron desde la Secretaría de Educación.

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Los participantes incorporarán herramientas para trabajar la cuestión Malvinas en el aula desde la propia identidad local. La capacitación tendrá un total de 6 encuentros semanales (presenciales y virtuales) que se desarrollarán los días martes, de 18 a 20. La primera jornada de apertura y presentación del curso será el 14 de abril, y en la segunda habrá una visita al Museo Malvinas Siempre Argentinas de Lomas para conocer la historia tanto de los Veteranos como de los caídos durante la guerra.

La docente a cargo de llevar adelante el curso es Mariana Altieri, una Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se especializa en geopolítica y el estudio de la Cuestión Malvinas. Además, es directora ejecutiva de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior. Los interesados en hacer el curso tienen que llenar este formulario.

Múltiples capacitaciones para cientos de docentes en Lomas

En conjunto con Chicos.Net y Human IA, el Municipio lanzó tres cursos de formación en Inteligencia Artificial para docentes que arrancaron en marzo. "Durante 2025, más de 1.000 docentes participaron de capacitaciones en IA, combinando instancias virtuales, trabajo en aula y encuentros presenciales. También acercamos la guía 'IA en casa' para acompañar a las familias", informaron desde la Secretaría de Educación y adelantaron que en los próximos meses habrá nuevas capacitaciones, trabajos en escuelas y encuentros con familias.

En marzo también se puso en marcha una propuesta que incluye visitas a museos y lugares históricos de la ciudad. Más de 350 docentes participaron el año pasado de cursos sobre enseñanza de la lectura y escritura en la alfabetización inicial, documentación narrativa, mediadores de lectura, lectura con imágenes y propuestas pensadas para acercar la historia, cultura, identidad y el territorio lomense a las aulas.

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