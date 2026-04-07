De Banfield al mundo: comenzó con un estudio casero y hoy trabaja en proyectos internacionales

Una historia que comenzó en Lomas de Zamora y se extendió por todo el mundo. Christian Paladino es productor discográfico y audiovisual, docente e ingeniero de grabación: hoy trabaja con artistas de distintos países, pero su camino empezó de manera íntima en 2014, en un pequeño departamento donde dio sus primeros pasos junto a su socio Andrei.

Aquel proyecto inicial fue creciendo rápidamente. Dos años más tarde, Christian ya había consolidado AVANT Producciones y AVANT Records , y tras realizar aproximadamente 90 producciones, decidió emprender su camino independiente. El verdadero salto lo logró en 2019, cuando Paladino montó su propio estudio en Banfield , una ciudad que eligió por cuestiones logísticas, pero también por el vínculo que empezó a construir con el barrio, el cual se mantiene muy firme en la actualidad.

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“Banfield tiene una paz, una belleza y una vida cultural que funcionó como un imán”, contó. Ese entorno ayudó para que su espacio se convierta en un punto de encuentro para músicos, sobre todo en la pandemia. Su casa pasó a ser “mitad vivienda, mitad estudio”: llegaron a pasar cerca de 500 artistas.

Banfield tiene una paz, una belleza y una vida cultural que funcionó como un imán Banfield tiene una paz, una belleza y una vida cultural que funcionó como un imán

Sin embargo, los inicios también estuvieron marcados por los desafíos profesionales. Christian debió sostener un ritmo exigente en cuanto a su formación, todo mientras cursaba la Licenciatura en Audiovisión en la Universidad Nacional de Lanús y la carrera de guitarra y composición en el Conservatorio de Música Julián Aguirre de Banfield. “A nivel profesional, el principal obstáculo fue la edad. Mi primera experiencia fue con el Cuarteto Petrus, liderado por Pablo Saraví, entonces concertino de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón. ¿Qué confianza podían tener grandes artistas en dos chicos de 22 años haciendo su grabación? Tuvimos que demostrarlo con hechos”, recordó.

Ascenso meteórico

Su talento y capacidad fueron claves para abrir nuevas puertas. Con el tiempo, llegaron oportunidades laborales vinculadas a artistas de renombre y a la producción de conciertos sinfónicos. “El desafío psicológico de transformar el escepticismo en confianza es enorme en esta industria, pero te curte para siempre”, señaló.

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“El ‘clic’ definitivo fue durante la pandemia. Empecé a recibir proyectos de Australia, Alemania, Indonesia, Estados Unidos y Escocia. Llegó un punto en el que perdí la noción de la hora: estuve semanas desayunando a las 2 de la mañana para tener reuniones a las 3 con clientes australianos; casi no veía el sol”, rememoró, entre risas.

El ‘clic’ definitivo fue durante la pandemia. Empecé a recibir proyectos de Australia, Alemania, Indonesia, Estados Unidos y Escocia. Llegó un punto en el que perdí la noción de la hora: estuve semanas desayunando a las 2 de la mañana para tener reuniones a las 3 con clientes australianos; casi no veía el sol El ‘clic’ definitivo fue durante la pandemia. Empecé a recibir proyectos de Australia, Alemania, Indonesia, Estados Unidos y Escocia. Llegó un punto en el que perdí la noción de la hora: estuve semanas desayunando a las 2 de la mañana para tener reuniones a las 3 con clientes australianos; casi no veía el sol

Ese crecimiento y su valiosa experiencia lo llevaron no solo a producir, sino también a difundir procesos: Paladino recibió invitaciones para dar conferencias en distintas partes del mundo. “En cada reunión, ya sea presencial o virtual, yo presentaba a Banfield con orgullo”, aseguró.

006ef429-f111-4e94-adcf-93f3e396aa86 Christian tiene presente a Banfield en cada uno de sus proyectos. Edgardo Paz Ayala.

Desde 2023, Christian empezó a traer artistas internacionales a grabar a la Argentina. Pianistas, directores y compositores de la talla de Florencia Zuloaga, Marcelo Lian, Madeline Rogers, Paul Schrage o Bastian Osis eligieron trabajar junto a él, no solo por la calidad técnica, sino por el vínculo cultural que se logra generar, en particular en Banfield y Lomas de Zamora.

Como si eso fuera poco, Paladino también se desempeña como profesor en la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora. Su labor la realiza “por pura vocación”, la cual le permite mantenerse actualizado y en aprendizaje gracias al ida y vuelta con sus alumnos. “Lo que más busco transmitir es la pasión por lo que uno ama, la disciplina necesaria para sostenerlo en el tiempo y la importancia de saber expresarse con claridad”, admitió, con cierto orgullo.

Una mirada hacia el futuro, sin olvidarse del pasado y el presente

“Soy un convencido de que logros no son un logotipo individual, sino la suma de todo lo que me aportaron mis compañeros, profesores e instituciones”, señaló, con convicción. Para finalizar, Paladino indicó que su objetivo inmediato es la expansión del equipo de AVANT, algo que “ya está sucediendo” gracias a la labor de de Camila Luzzi, Francisco Parodi, León Usseglio y Edgardo Paz Ayala.

“A nivel personal, mi meta es viajar a dar conferencias en Estados Unidos y México, y construir pronto nuestro nuevo estudio en Banfield para que funcione como un verdadero hub de creación para artistas nacionales e internacionales. El objetivo máximo sigue siendo el mismo: construir en comunidad, porque no somos nada sin el otro”, cerró.