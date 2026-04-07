Temperley: el momento en el que se entregó el hombre atrincherado con una granada en el Tren Roca

Las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos captaron el desarrollo completo del operativo por la toma de rehén ocurrida en una formación de la línea Línea Roca , en la estación Temperley , donde se vivieron momentos de suma tensión el pasado lunes por la tarde.

En el video se observa cuando los negociadores se acercaron al hombre atrincherado con una granada dentro del vagón, mientras sujetaba a una pasajera bajo amenazas. Luego de varios minutos, las fuerzas de seguridad lograron rescatar a la víctima y detener al agresor.

Según informaron fuentes de la empresa ferroviaria a la Agencia Noticias Argentinas, el episodio se registró a las 15:11 en el tren 3210, que se encontraba en el andén 2. En ese momento, el implicado se negó a ser identificado por personal de la Policía Federal, se atrincheró en el último vagón y amenazó a una mujer que viajaba como pasajera.

Las imágenes, captadas por una cámara ubicada al costado de la formación, permitieron observar de cerca el accionar del atacante y el instante en el que finalmente libera a la víctima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2041511212257546678&partner=&hide_thread=false El momento del operativo por la toma de rehén ocurrida en el Tren Roca, en la estación Temperley, donde un hombre se atrincheró con una granada pic.twitter.com/oKpD0JRWmo — Diario La Unión (@LaUnionDiario) April 7, 2026

Cerca de las 16:20, tras más de una hora de negociación, el agresor —identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años— depuso su actitud, se entregó a las autoridades y quedó detenido.

Demoras en el servicio del Tren Roca

Enseguida se suspendió el servicio y se organizó un amplio operativo policial en la estación. Intervinieron efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía Bonaerense, con apoyo de personal de Trenes Argentinos. También se acercó al lugar una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas.

Los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley estuvieron interrumpidos durante el operativo policial y llegaron a funcionar con demoras y cancelaciones. Tras la detención del hombre armado, se reanudó el servicio por completo.