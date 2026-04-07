martes 07 de abril de 2026
Escribinos
7 de abril de 2026
Toma de rehén.

Temperley: el momento en el que se entregó el hombre atrincherado con una granada en el Tren Roca

El hecho ocurrió en una formación detenida en Temperley. Tras más de una hora de tensión, el agresor se entregó y fue detenido por las fuerzas de seguridad.

El video del dramático momento vivido en Temperley.

El video del dramático momento vivido en Temperley.

Las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos captaron el desarrollo completo del operativo por la toma de rehén ocurrida en una formación de la línea Línea Roca, en la estación Temperley, donde se vivieron momentos de suma tensión el pasado lunes por la tarde.

En el video se observa cuando los negociadores se acercaron al hombre atrincherado con una granada dentro del vagón, mientras sujetaba a una pasajera bajo amenazas. Luego de varios minutos, las fuerzas de seguridad lograron rescatar a la víctima y detener al agresor.

Lee además
Ambas mascotas se encontraban bien.
VIDEO

Dramático rescate de los bomberos a dos perros atrapados en una alcantarilla
Josefina Pouso, en un mal momento.
Fuerte

Josefina Pouso reveló el dramático episodio de acoso que sufrió

Según informaron fuentes de la empresa ferroviaria a la Agencia Noticias Argentinas, el episodio se registró a las 15:11 en el tren 3210, que se encontraba en el andén 2. En ese momento, el implicado se negó a ser identificado por personal de la Policía Federal, se atrincheró en el último vagón y amenazó a una mujer que viajaba como pasajera.

Las imágenes, captadas por una cámara ubicada al costado de la formación, permitieron observar de cerca el accionar del atacante y el instante en el que finalmente libera a la víctima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2041511212257546678&partner=&hide_thread=false

Cerca de las 16:20, tras más de una hora de negociación, el agresor —identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años— depuso su actitud, se entregó a las autoridades y quedó detenido.

Demoras en el servicio del Tren Roca

Enseguida se suspendió el servicio y se organizó un amplio operativo policial en la estación. Intervinieron efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía Bonaerense, con apoyo de personal de Trenes Argentinos. También se acercó al lugar una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas.

Los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley estuvieron interrumpidos durante el operativo policial y llegaron a funcionar con demoras y cancelaciones. Tras la detención del hombre armado, se reanudó el servicio por completo.

Temas
Seguí leyendo

Dramático rescate de los bomberos a dos perros atrapados en una alcantarilla

Josefina Pouso reveló el dramático episodio de acoso que sufrió

Soledad Larghi relató los dramáticos momentos que vivió con un acosador

Dramático rescate de una mujer que quería arrojarse al vacío desde un puente

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El almacén funcionó en un esquina emblemática como lo es la actual intersección de Cerrito y Amero.
Fundado en 1857.

Bar Maturi: el almacén que vio nacer a Villa Hipódromo

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Andrea del Boca, en un mal momento.  video
Expectativa.

Se confirmó que pasará con Andrea del Boca en GH tras su terrible caída