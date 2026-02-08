Lomas de Zamora: dramático rescate de una mujer que quería arrojarse al vacío desde un puente

La mujer fue vista por el Centro de Monitoreo de Lomas de Zamora.

Gracias a las cámaras del Municipio de Lomas de Zamora , rescataron a una mujer que se había subido a un puente a gran altura en el ex Camino Negro , en la localidad de Villa Fiorito . Intentaba quitarse la vida.

La terrible situación ocurrió días atrás en el cruce de Camino Presidente Juan Domingo Perón y la calle Recondo . La mujer había subido al puente peatonal utilizado para cruzar la autopista.

Desde el Centro de Monitoreo de Lomas observaron que la señora se había trepado a una de las barandas, con la intención de suicidarse arrojándose al vacío. Rápidamente, los operadores alertaron a la Policía para poder salvarla.

De inmediato llegaron al lugar efectivos policiales, los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas . Con mucho cuidado, se acercaron a la mujer para intentar disuadirla.

Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo de Lomas de Zamora, rescataron a una mujer que quería arrojarse al vacío desde un puente peatonal sobre Camino Negro, en Fiorito. pic.twitter.com/zXP2dvLdcw

Finalmente, los profesionales lograron reducir a la señora y ponerla a salvo. El personal de Emergencias Lomas le brindó la contención necesaria y la trasladó a un hospital para una mejor atención.

Desde la secretaría de Seguridad del Municipio de Lomas destacaron que “se pudo brindar una rápida respuesta ante una situación de riesgo, priorizando el cuidado de los vecinos y vecinas de Lomas”.

Cómo pedir ayuda ante una emergencia en Lomas de Zamora

Ante una situación de emergencia, los vecinos de Lomas de Zamora pueden contactarse con el Centro de Monitoreo llamando al 147, o bien pedir ayuda a través de la app Seguridad Lomas.

La app para celulares tiene botones antipánico para Policía, Bomberos y Ambulancia que se pueden activar en caso de emergencias o situaciones sospechosas. Desde el Centro de Operaciones se encargan de monitorear cada solicitud para que los efectivos y profesionales de cada área asistan rápidamente al lugar según corresponda.