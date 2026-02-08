El insólito caso de "El Tuerto" en Temperley: mató, estuvo 10 años prófugo y usaba Facebook

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a 10 años y ocho meses de prisión a un hombre que había estado prófugo durante una década por el matar al amante de su pareja en el barrio San José de Temperley.
Tras un homicidio en Temperley, estuvo prófugo durante más de una década. En todo ese tiempo, hizo una vida normal y se mostró en redes. Recibió su condena.
Diego “El Tuerto” Domínguez estaba acusado de matar a balazos a Víctor Frutos, un joven de 27 años, en un episodio ocurrido el 10 de enero de 2015 en el cruce de las calles Armesti y Las Perdices. Según se pudo determinar, el imputado le tendió una emboscada con ayuda de su hermano y su primo.
Los cómplices de “El Tuerto” (apodado así porque había perdido la visión de un ojo) ya habían sido detenidos, enjuiciados y condenados, pero él se mantuvo prófugo durante diez años. En todo ese tiempo, hizo una vida normal: tuvo trabajos en blanco, abrió una cuenta bancaria, fue padre y hasta se mostraba en las redes sociales. Increíblemente, no podían encontrarlo.
Fue recién el año pasado que, tras rastrear su perfil en Facebook -donde se mostraba a cara descubierta con su nombre real-, llegaron a él. Detectives de la Policía Federal Argentina supieron que frecuentaba la casa de un hermano en Florencio Varela y que utilizaba la tarjeta SUBE. De esa manera reconstruyeron su recorrido y lograron capturarlo en Constitución, para ponerlo a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 de Lomas de Zamora
Diez años después del crimen, “El Tuerto” enfrentó cargos por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con el empleo de arma de fuego”. Su causa se resolvió con un juicio abreviado.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Lomas de Zamora dio por probada su participación en el asesinato de Frutos y estableció como móvil del crimen los celos que Domínguez tenía de la víctima: lo mató porque se enteró que era el amante de su pareja.
En ese marco, el tribunal condenó a “El Tuerto” a 10 años y ocho meses de prisión, más la declaración de reincidencia por segunda vez.